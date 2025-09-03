Installés au cœur de la Flandre intérieure, Jimmy et Teddy Ryckewaert ont fondé Voman Automobiles, une entreprise spécialisée dans l’importation de véhicules depuis l’Allemagne et d’autres pays européens. Une activité en plein essor, portée par la passion, la débrouille, et une vraie histoire de famille.

Avant de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale, Jimmy et Teddy travaillaient en usine. Mais les moteurs, les jantes et les capots les faisaient déjà rêver depuis longtemps. Cette passion pour l’automobile leur a été transmise par leur père, ancien mécanicien poids lourd, qui les a initiés dès leur plus jeune âge aux joies de la mécanique et des belles voitures. À la maison, il n’était pas rare de voir passer des modèles mythiques, comme la Peugeot 205 GTI ou une élégante Volvo 760 GLO.

“On a grandi dans les odeurs d’huile et de cambouis”, se souvient Jimmy. “Notre père nous a appris à reconnaître une voiture rien qu’au bruit du moteur. C’est lui qui nous a transmis l’amour du détail et du travail bien fait.”

Mais c’est après un événement douloureux que le projet de reconversion s’est imposé. Au décès de leur père, les deux frères vivent un véritable électrochoc. Celui-ci avait voué sa vie à son travail, mais à sa disparition, le manque de reconnaissance de son entreprise les bouleverse profondément.

“Ça a été un réveil brutal”, confie Teddy. “On s’est demandé si, nous aussi, on allait attendre la retraite sans jamais vraiment vivre nos passions.”

Quelques semaines plus tard, un soir comme un autre, ils tombent sur un reportage de l’émission Capital, consacré au métier de courtier automobile. Le déclic est immédiat : ce métier leur ressemble, mêlant connaissance du marché, relation client, et passion des belles voitures.

Deux mois pour tout lancer

Pendant deux mois, les deux frères se lancent à fond dans leur projet :

repérages, déplacements en Belgique pour négocier les premiers véhicules, démarches administratives, création d’un site internet, et lancement de publicités ciblées sur Facebook. Petit à petit, le nom Voman Automobiles se fait connaître.

Un an plus tard, leur site internet dépasse les 250 visites par semaine, et ils enregistrent entre 30 et 40 demandes de recherche de véhicule chaque semaine, un rythme soutenu pour une structure à taille humaine. Le bouche-à-oreille et la transparence de leur méthode font le reste.

Une réputation qui dépasse les frontières de la région

Grâce à leur sérieux, leur transparence et leur accompagnement personnalisé, Jimmy et Teddy se sont forgé une réputation exceptionnelle dans le secteur de l’importation automobile. Les témoignages de clients satisfaits affluent sur les réseaux sociaux, et leur communauté ne cesse de grandir.

D’ailleurs, un article dithyrambique publié dans La Voix du Nord – en est la preuve. Un hommage à la fois au travail accompli et à la passion qui les anime au quotidien.