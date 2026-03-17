Mondial de l'Automobile de Paris, octobre 2014. BMW levait le voile sur la remplaçante de la Série 1 Cabriolet : la toute nouvelle Série 2 Cabriolet (nom de code F23). À l'époque, le constructeur bavarois promettait plus d'espace, plus de confort et des lignes plus affûtées. Douze ans plus tard, en 2026, cette génération F23 est particulièrement courtisée sur le marché de l'occasion. Dans un paysage automobile dominé par les SUV et les architectures traction, ce petit cabriolet propulsion avec sa capote en toile classique fait figure de pépite pour les amoureux de la conduite à ciel ouvert.

Article publié en 2014 et mis à jour en 2026

Elle était attendue, la voici qui débarque au Mondial de l’Auto 2014. Elle, c’est la nouvelle Série 2 cabriolet de BMW qui succède à la Série 1 Cabriolet pour nous en mettre plein la vue, aussi bien en termes de performance qu’en termes d’esthétisme et d’élégance. Cette élégance se retrouve dans sa ligne élancée, mais aussi sur sa silhouette basse et amincie. Le tout en conservant des allures musclées comme au niveau des passages de roue. BMW annonce par ailleurs que cette Série 2 pourra être personnalisable grâce à différentes variantes telles l’Advantage, la Finition Luxury, la Finition Sport et Sport M.

A consulter : Annonces de BMW Série 2 Cabriolet

Prenant donc la succession de la Série 1 Cabriolet, la Série 2 subit une cure de croissance par rapport à cette dernière en gagnant 7cm en longueur, 2,6cm en largeur, 3cm d’empattement. Ces gains permettent par ailleurs d’avoir un habitacle un peu plus large et donc plus optimiser. Conséquence, BMW répond aux attentes des usagers en leur offrant un confort plus important à l’assise ainsi que pour monter ou descendre de la voiture.

Symbole de cette Série 2, sa capote en toile à commande électrique. Elle offre par ailleurs une isolation supplémentaire ainsi qu’une optimisation du confort acoustique. Il vous faudra 20 secondes pour l’ouvrir ou la fermer, le tout jusqu’à une vitesse de 50km/h, le tout sur une simple pression d’un bouton.

En ce qui concerne les motorisations, BMW fait appel au 4 cylindres essence (228i Cabriolet, 245ch – 220i Cabriolet, 184ch) au 4 cylindres diesel (220d Cabriolet, 190ch) mais aussi au 6 cylindres en ligne 3,0l sur l’explosive M235i Cabriolet, boostée par 326ch. Sur cette dernière, les performances affichées sont alléchantes avec une vitesse de pointe maximale de 250km/h (bridée électroniquement), seulement 5.2 secondes pour passer la barre des 100km/h.

Au niveau de l’équipement, la dotation de série est riche et devrait satisfaire les plus exigeants. On retrouve, par exemple, la fonction d’arrêt et de redémarrage automatiques associée à la boîte mécanique et automatique ou la direction à assistance électromécanique et systèmes de freinage puissants, la direction sport variable, le système de freinage sport M et Châssis M adaptatif avec des amortisseurs pilotés en option. Sans oublier, à l’intérieur, la radio BMW Professional, y compris le système de commande iDrive avec un écran de contrôle style écran plat et une climatisation automatique avec mode cabriolet. Le constructeur opte également pour la sellerie cuir optionnelle à technologie SunReflective pour un échauffement réduit des surfaces exposées au soleil. Le système de navigation Professional de la dernière génération est lui proposé en option et doté d’un controller à pavé tactile. A découvrir, sans plus attendre, au Bourget.

La capote en toile, un choix intemporel

Contrairement à la mode des toits rigides escamotables (Série 4), BMW avait fait le choix pertinent de conserver une capote en toile sur cette Série 2.

Avantage en occasion : Le mécanisme (qui s'ouvre en 20 secondes jusqu'à 50 km/h) s'avère extrêmement fiable dans le temps si les joints ont été régulièrement nourris. Surtout, la toile préserve un volume de coffre acceptable et limite la prise de poids sur le train arrière. L'isolation acoustique, déjà vantée en 2014, reste excellente aujourd'hui.

Quels moteurs privilégier en 2026 ?

Notre présentation d'origine listait des prix neufs allant de 34 000 € à 52 900 €. Aujourd'hui, la décote permet de s'offrir ces bijoux à des tarifs bien plus abordables, mais le choix du moteur est crucial :

Le choix de la raison (220i / 228i) : Ces blocs essence 4 cylindres Turbo (184 ch et 245 ch) sont les plus homogènes. Ils offrent un bel agrément pour la balade dominicale tout en contournant les restrictions des ZFE. (Comptez entre 18 000 € et 22 000 € selon l'année).

Le Graal (M235i / M240i) : C'est la version qui voit sa cote se maintenir (souvent au-dessus des 30 000 €). Sous le capot, le fabuleux 6 cylindres en ligne 3.0L de 326 ch (N55). Ses 5,2 secondes au 0 à 100 km/h décoiffent littéralement, bercés par le chant inimitable de l'échappement M Performance.

Les Diesels (218d / 220d) : Autrefois populaires (190 ch et 4,7 L/100 km), ils sont aujourd'hui boudés dans les grandes agglomérations et leur claquement à froid manque de noblesse pour un cabriolet de ce standing

Le Verdict 2026

S'offrir une BMW Série 2 Cabriolet d'occasion aujourd'hui, c'est s'offrir un morceau d'histoire de la marque. Particulièrement en finition M Sport, elle n'a pas pris une ride esthétiquement. C'est le 'Daily' (voiture de tous les jours) estival par excellence pour qui aime conduire une vraie propulsion.

Gros plans sur les différentes versions motorisées

BMW M235i Cabriolet - Voir des annonces

Moteur Six cylindres en ligne essence à technologie M Performance TwinPower Turbo Cylindrée 2 979 cm3 Puissance 326 ch entre 5 800 et 6 000 tr/min Couple maximal 450 Nm entre 1 300 et 4 500 tr/min Accélération 0 à 100 km/h 5,2 secondes Vitesse maximale 250 km/h Consommation moyenne 8,5 l/100 km Émissions de CO2 199 g/km (184 g/km) Norme antipollution Euro 6

BMW 228i Cabriolet

Moteur Quatre cylindres en ligne essence à technologie BMW TwinPower Turbo Cylindrée 1 997 cm3 Puissance 245 ch entre 5 000 et 6 500 tr/min Couple maximal 350 Nm entre 1 250 et 4 800 tr/min Accélération 0 à 100 km/h 6,1 secondes Vitesse maximale 250 km/h Consommation moyenne 6,8 l/100 km Émissions de CO2 159 g/km Norme antipollution Euro 6

BMW 220i Cabriolet :

Moteur Quatre cylindres en ligne essence à technologie BMW TwinPower Cylindrée 1 997 cm3 Puissance 184 ch entre 5 000 et 6 250 tr/min Couple maximal 270 Nm entre 1 250 et 4 500 tr/min Accélération 0 à 100 km/h 7,5 secondes Vitesse maximale 231 km/h Consommation moyenne 6,8 à 6,5 l/100 km Émissions de CO2 159 à 152 g/km Norme antipollution Euro 6

BMW 220d Cabriolet :