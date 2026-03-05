Lors de son lancement à l'automne 2015, la génération B9 des Audi A4 et A4 Avant avait frappé un grand coup. C'était l'ère de la 'technologie fascinante' : l'arrivée spectaculaire du Virtual Cockpit, des phares Matrix LED et d'un aérodynamisme record (Cx de 0,23). Plus d'une décennie plus tard, en 2026, l'heure est au bilan pour la reine des berlines et des breaks premium. Sur le marché de la seconde main, elle affronte ses rivales directes (BMW Série 3, Mercedes Classe C) avec un argument massue : une finition intérieure qui n'a pas pris une ride. Mais faut-il pour autant craquer les yeux fermés ?

Article publié en 2015 et mis à jour en 2026

Présentation du véhicule mode 2015

La nouvelle génération d’Audi A4 et A4 Avant est une alliance fascinante de technologie et d’esthétisme. Tous les équipements technologiques de ce best-seller ont été redéveloppés afin de constituer une référence pour leur segment. Durant la phase de développement, la priorité a été donnée à la réduction des émissions de CO2. De plus, toutes les innovations technologiques ont été pensées afin d’améliorer le coefficient de pénétration dans l’air du véhicule. L’un des meilleurs exemples est l’aérodynamisme : l’Audi A4 Berline a un coefficient de trainée de 0,23, le meilleur de sa catégorie. Le nouveau modèle a aussi un taux d’émission de CO2 particulièrement faible ; 95 g / km pour l’Audi A4 Berline 2.0 TDI ultra de 150 ch ; 99 g / km pour l’Audi A4 Avant 2.0 TDI ultra. Pour la catégorie 2.0 TFSI, les émissions de CO2 sont de l’ordre de 109 g / km pour l’Audi A4 Berline ultra et de 114 g / km pour l’Audi A4 Avant ultra.

Les moteurs les plus puissants sont deux 6-cylindres TDI d’une puissance allant jusqu’à 272 ch. Les systèmes d’aide à la conduite et d’info divertissement sont dignes de la catégorie luxe. La nouvelle génération de moteurs TFSI 4-cylindres, avec sa toute nouvelle méthode de combustion, innove en termes de consommation, d’émission de CO2 et de performance. Les Audi A4 Berline et Avant seront lancées cet automne. Avec ses 4,73 m de long et ses 2,82 m d'empattement, les nouvelles Audi A4 et A4 Avant sont taillées pour la route. Une ligne horizontale à l’avant et à l’arrière souligne la largeur de la voiture. Son design gracieux composé de lignes concises symbolise l’élégance sportive de la marque. La célèbre calandre Singleframe est large et basse. Quant aux phares, il sera possible de choisir entre les technologies LED et Audi Matrix LED (qui inclut des clignotants dynamiques).

Les dimensions de la voiture ont augmenté par rapport au modèle précédent, mais son poids a été réduit de manière significative (jusqu'à 120 kg en fonction du modèle). La carrosserie des nouveaux modèles Audi est l’une des plus légères de sa catégorie grâce à une alliance intelligente de matériaux et à un principe de construction légère.

L’Audi A4 est également un leader dans sa catégorie en termes d’aéroacoustique. Ses occupants apprécient la générosité de son habitacle, soulignée par les lignes arrondies. La partie avant du tableau de bord est composée d’une large bande d’aérateurs et d’une longue surface décorative. La nuit, l’éclairage discret des contours de la voiture (en option) illumine les portes et la console centrale. La qualité des finitions est exceptionnelle. Le choix des couleurs et des matériaux fait partie intégrante d’un nouveau concept, offrant aux clients encore plus de liberté lors de la configuration.

L’ouverture automatique du coffre grâce à un capteur : l'Audi A4 Avant. Le compartiment à bagages de la nouvelle A4 Avant offre une capacité de 505 litres, la plus élevée de sa catégorie. Avec les sièges arrière repliés et chargés sur le toit, le coffre atteint un volume utile de 1 510 litres. La couverture du compartiment à bagages ainsi que le hayon, tous deux électriques, sont des équipements de série. Le conducteur peut choisir, en option, le capteur supplémentaire pour ouvrir et fermer le hayon automatiquement.

Les deux nouveaux modèles incluent de nombreuses innovations technologiques, dont le fonctionnement encore plus intuitif du concept de contrôle et d’affichage du nouveau système Audi MMI. Les éléments technologiques clés de la nouvelle Audi A4 sont le virtual cockpit, les phares Audi Matrix LED, l’Audi smartphone interface, le système audio Bang & Olufsen avec son 3D, l’Audi Phone Box avec recharge à induction, l’affichage tête-haute, les nouveaux systèmes d’assistance à la conduite et les services Audi connect.

La fiabilité des technologies et motorisations

Le principal défi d'une voiture 'bourrée d'électronique' est l'épreuve du temps. Globalement, l'A4 B9 s'en sort avec les honneurs, mais quelques points sont à vérifier avant achat :

Le Virtual Cockpit : Cette grande dalle numérique derrière le volant est fiable, mais un bug d'affichage (écran noir) peut nécessiter une mise à jour complexe ou un remplacement onéreux. À tester absolument.

Les TDI (150 ch à 272 ch) : Les 4-cylindres (2.0 TDI) sont de véritables chameaux et très robustes. Sur les V6 (3.0 TDI), surveillez les légers suintements d'huile et l'état de la courroie d'accessoire.

Les TFSI (Essence) : Les 2.0 TFSI ont largement corrigé les problèmes de surconsommation d'huile de la génération précédente (B8). Ils sont un excellent choix face aux restrictions de circulation urbaines actuelles.

Boîte S Tronic : La boîte automatique à double embrayage (7 rapports) exige une vidange stricte tous les 60 000 km. Sans facture prouvant cet entretien, passez votre chemin.

A4 Berline ou A4 Avant ? Le verdict du marché

Si la berline offre une ligne élégante, c'est l'A4 Avant (le break) qui s'arrache en occasion en 2026. Avec son coffre cubique de 505 litres (extensible à 1 510 litres) et son hayon électrique de série, c'est la voiture familiale par excellence pour qui refuse de céder à la mode des SUV lourds et imposants.

Un placement sûr

L'Audi A4 (B9) a prouvé que la technologie pouvait bien vieillir si la qualité de fabrication suit. Aujourd'hui, on trouve d'excellents modèles TDI ou TFSI aux alentours des 18 000 € - 22 000 €. À ce tarif, vous profitez d'un confort acoustique et d'un niveau de luxe encore d'actualité face à des voitures neuves bien plus onéreuses.