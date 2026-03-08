De l’aveu du fondateur Mate Rimac lui-même, les acheteurs de véhicules haut-de-gamme ne recherchent pas à ajouter des supercars électriques dans leur garage. Voilà une raison suffisante pour proposer une édition encore plus exclusive de la Nevera R, afin d’écouler la production. La petite différence tient dans l’accompagnement client, puisque cette “Founder’s Edition” offre tout un tas d’avantages clients, que nous passerons en revue. Le constructeur n’a pas communiqué de prix officiels pour cette édition ultra limitée (seulement 10 exemplaires, tous déjà vendus apparemment), mais il y a fort à parier que le prix de l’exclusivité dépasse joyeusement les 2,3 millions d’euros nécessaires pour acquérir une Nevera R “basique”.

Esthétiquement, cette “Founder’s Edition” se démarque par une livrée bicolore suivant les lignes de l’auto, quand bien même tout reste personnalisable par le client. Mais le clou du spectacle est la transformation du client en membre du “Founder’s Club”, qui donne de nombreux avantages. De la rencontre avec Mate Rimac (lors de la livraison et à d’autres occasions) à l’accès aux locaux de Bugatti-Rimac en passant par des invitations prioritaires à tous les événements importants de la marque (comme des expériences de conduite).

Dans l’habitacle, l’auto n’offre pas de réelle différence avec le modèle standard si ce n’est de proposer de série une sellerie particulière. En effet, la Never R Founder’s Edition vous permet d’avoir la même configuration asymétrique de sièges choisie par Mate Rimac, avec des tissus et motifs différents pour chacun d’eux. Bien évidemment, tout restera personnalisable.

Sous le capot, cette Nevera R Founder’s Edition reste une hypercar électrique disposant de quatre moteurs et délivrant une puissance cumulée de 2100 chevaux. Aucune augmentation de puissance ou de techniques novatrices sont à prendre en compte. Mais après tout est-ce que la Nevera R en avait-elle réellement besoin puisqu’elle propose déjà des performances assez loufoques, avec un 0 à 100 km/h en 1,66 secondes.

