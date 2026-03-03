Rappelez-vous 2017. L'annonce de l'arrivée de la 911 (Type 991 Phase 2) GTS avait fait couler beaucoup d'encre : pour la première fois, la mythique déclinaison GTS abandonnait le moteur atmosphérique pour un bloc 3.0L biturbo. Près d'une décennie plus tard, en 2026, la polémique s'est éteinte et a laissé place à l'évidence : cette génération est devenue l'un des maîtres-achats absolus sur le marché de l'occasion. Pourquoi ? Parce qu'elle combine des performances étourdissantes (450 ch) avec une fiabilité remarquable et un confort utilisable au quotidien.

Article publié en 2017 et mis à jour en 2026

Dynamiques, confortables et efficientes

A compter de mars 2017, la gamme 911 de Porsche s’étoffera des nouveaux modèles GTS, qui seront proposés en France en cinq variantes : la 911 Carrera GTS deux roues motrices, la 911 Carrera 4 GTS à transmission intégrale, ces deux modèles se déclinant en deux versions, Coupé et Cabriolet, et enfin la 911 Targa 4 GTS à transmission intégrale.

Le moteur à plat six cylindres de 3,0 l doté de nouveaux turbocompresseurs délivre désormais 450 ch (331 kW), soit 30 ch (22 kW) de plus que la Carrera S, et 20 ch (15 kW) de plus que les moteurs atmosphériques de la génération précédente.

Les nouvelles 911 GTS, équipées d’une boîte de vitesses manuelle sept rapports, pourront également être dotées en option de la boîte de vitesses à double embrayage PDK (Porsche Doppelkupplung).

Plus de puissance et des performances accrues

Avec un couple maximal de 550 Nm, disponible à un régime compris entre 2 150 et 5 000 tr/min, les nouveaux modèles GTS gagnent en accélération et en vélocité. Les systèmes de réglage du châssis assurent par ailleurs des performances accrues. Ainsi, le Porsche Active Suspension Management (PASM), système de gestion active de la suspension, est inclus dans la dotation de série. En outre, les 911 GTS en version Coupé sont équipées du châssis sport PASM, avec une caisse surbaissée de dix millimètres.

Le modèle le plus rapide de la nouvelle génération sur l’exercice du 0 à 100 km/h est la 911 Carrera 4 GTS Coupé : avec la boîte PDK et le Pack Sport Chrono de série, elle l’abat en 3,6 secondes. Les nouvelles 911 GTS franchissent toutes la barre des 300 km/h. Avec 312 km/h au compteur, la 911 Carrera GTS Coupé, propulsion, avec boîte manuelle affiche la vitesse de pointe la plus élevée.

La puissance accrue des nouveaux modèles GTS rime également avec efficience : la 911 Carrera GTS avec boîte PDK, par exemple, ne consomme que 8,3 l/100 km en cycle européen, pour des émissions de CO2 de seulement 188 g/km.

Fiabilité du bloc 3.0L Biturbo

En 2026, on dispose d'assez de recul pour juger le flat-six 3.0L biturbo (9A2). La bonne nouvelle ? C'est un moteur extrêmement solide.

Pompe à eau : C'est le petit défaut connu de ces modèles (2017-2018). Beaucoup ont été remplacées sous garantie (vérifiez l'historique d'entretien sur les factures Porsche).

Turbos : Ils sont robustes, mais exigent un temps de chauffe et d'arrêt scrupuleux. Fuyez les modèles qui n'ont fait que de la piste de manière intensive sans entretien rapproché.

Boîte PDK vs Manuelle : La boîte manuelle à 7 rapports est rare et maintient une cote très élevée. La PDK, quant à elle, est increvable à condition d'avoir été vidangée (généralement tous les 6 ans ou 90 000 km).

Le marché de l'occasion en 2026

Aujourd'hui en 2026, la décote a fait son œuvre, bien que les GTS conservent une valeur résiduelle impressionnante.

Une belle Carrera GTS Coupé PDK de 2017/2018 (environ 60 000 km) se négocie aujourd'hui autour des 105 000 € à 115 000 € .

L'écart de prix avec une 991.2 Carrera S standard se justifie toujours par la dotation de série de la GTS : carrosserie large (ailes de la Carrera 4), jantes à écrou central (magnifiques mais qui exigent un équipement spécifique pour le changement de pneus), échappement sport et pack Sport Chrono.

La 991.2 GTS est le couteau suisse parfait. Si la nouvelle génération (992) est plus lourde et plus numérisée, cette 991 de 2017 conserve un côté plus brut, une instrumentation à aiguilles et des mensurations un poil plus contenues. C'est l'achat passion par excellence, sans le stress financier d'une décote abyssale.

