Rappelez-vous le Salon de Genève 2015. La marque DS prenait son indépendance vis-à-vis de Citroën et dévoilait la DS 5 restylée. Exit les chevrons, place à la grande calandre 'DS Wings'. À l'époque, la marque clamait haut et fort vouloir 'manger la concurrence' premium allemande (Audi A4, BMW Série 3). Onze ans plus tard, en 2026, l'histoire a rendu son verdict. Si elle n'a pas renversé l'hégémonie germanique, la DS 5 est aujourd'hui une anomalie magnifique sur le marché de l'occasion. Pour le prix d'une petite citadine basique, vous pouvez vous offrir un design digne d'un concept-car et un intérieur d'avion de chasse.

Article publié en 2015 et mis à jour en 2026

Style avant-gardiste, comportement dynamique, raffinement et attention au détail, et choix de technologies high-tech, la nouvelle DS 5 a tous les attributs des automobiles DS actuelles et à venir. Désormais marque à part entière, DS se signale et devrait se faire remarquer lors du Salon de Genève pendant lequel la nouvelle DS5 sera dévoilée publiquement.

Cette dernière embarque les dernières motorisations du groupe PSA. De l’essence au Diesel, l’ensemble des moteurs proposés offre puissance (de 120 à 210 ch) et respect de l’environnement (entre 3,8 l/100 et 4,3 l / 100 pour les Diesel). Sans oublier, la motorisation Hybride 4x4 : 90 g/km de CO2 pour une consommation de 3,5 l/100 en cycle mixte. L’ensemble de ces performances placent la nouvelle DS 5 au niveau des meilleurs de la concurrence premium. Une offre qui s’enrichira dès la fin de l’année 2015 d’une motorisation de 210 cv : le THP 210 S&S BVM6.

Sur la route, la nouvelle DS 5 allie dynamisme et sérénité. Les liaisons au sol ont évolué depuis le lancement afin d’améliorer le confort. Pour cela, les amortisseurs ont été dotés de la technologie PLV afin de limiter les ruptures de pente et assurer une meilleure linéarité du passage d’effort. En parallèle, leurs courses d’attaque ont été augmentées. Ainsi, la nouvelle DS 5 absorbe mieux les défauts de la route et voit son confort vibratoire nettement amélioré par la réduction des bruits de percussions.

Le vaisseau amiral de DS inaugure l’identité de la Marque et arbore la nouvelle face avant, ainsi que d’autres évolutions, qui en font une DS ! Elément incontournable de toute voiture premium, la face avant ! Celle de la nouvelle DS 5 offre plus de statut et de caractère avec une vraie calandre verticalisée arborant fièrement l’emblème DS - les DS Wings, clin d’oeil à la DS d’origine – et de nouveaux projecteurs. Cette nouvelle face avant - calandre, projecteurs et entrées d’air latérales - va de pair avec le style avant-gardiste de la voiture. De face, de profil ou de l’arrière, la silhouette de la nouvelle DS 5 est reconnaissable entre toutes. De profil, un élément attire tous les regards et signe le style extérieur : le sabre chromé effilé, allant de la pointe du projecteur jusqu’aux vitres avant. Vue de l'arrière, la nouvelle DS 5 affirme encore plus sa stature avec des voies très larges. Stature par ailleurs soulignée par deux canules d'échappement intégrées au bouclier arrière. Enfin, une signature faite de six guides de lumière contribue également à la mise en valeur de l'arrière.

Un intérieur "Aéronautique" qui n'a pas vieilli

Ce qui fait le charme intemporel de la DS 5 en 2026, c'est son habitacle. Face aux planches de bord actuelles devenues de simples écrans tactiles froids et sans saveur, l'intérieur de la DS 5 est une œuvre d'art analogique. Le fameux 'Toit Cockpit' avec ses trois puits de lumière (conducteur, passager, arrière) et ses interrupteurs (toggles switches) placés au plafond font toujours leur petit effet. Si le système d'infodivertissement de 2015 a évidemment pris un coup de vieux, la qualité d'assemblage et les cuirs 'bracelet de montre' (si optionnés) restent d'un raffinement rare.

Fiabilité et Comportement : Que faut-il acheter ?

L'article de lancement vantait l'amélioration des amortisseurs (technologie PLV). C'était nécessaire, car les premières versions (2011-2014) étaient réputées pour briser le dos de leurs passagers ! Les modèles restylés (dès 2015) sont bien plus fréquentables.

Le choix Raison (BlueHDi 150/180) : Ce sont les moteurs les plus fiables et les plus coupleux pour déplacer les presque 1,6 tonnes de la bête. Attention toutefois à bien vérifier l'état du système AdBlue, souvent capricieux chez PSA.

Le choix Hybride (Hybrid4 200) : Technologie d'avant-garde à l'époque (moteur diesel couplé à un moteur électrique à l'arrière). Très complexe, elle peut s'avérer onéreuse à réparer aujourd'hui (batterie, robot de boîte). À n'acheter qu'avec un carnet d'entretien limpide.

Le choix Essence (THP 165/210) : Les soucis de distribution des anciens THP ont été globalement réglés sur ces générations, mais une vidange très régulière est impérative

Le Verdict 2026

En 2026, la DS 5 est l'achat parfait pour le conducteur qui veut rouler 'différent'. On trouve de superbes versions Sport Chic très bien équipées sous la barre des 12 000 €. C'est le prix d'une Dacia Sandero d'occasion, mais avec l'aura d'une voiture présidentielle.