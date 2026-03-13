Remontons fin 2014. Audi lançait le restylage de son Q3 de première génération (nom de code 8U) et y associait une version qui allait marquer son époque : le RS Q3. Avec lui, la marque aux anneaux commettait un acte d'une délicieuse arrogance : greffer le fabuleux moteur 5 cylindres 2.5 TFSI de la TT RS dans un SUV compact familial. Douze ans plus tard, en 2026, l'heure est au bilan sur le marché de la seconde main. Faut-il opter pour l'homogénéité sécurisante d'un Q3 classique ou céder aux sirènes du premier super-SUV compact de l'histoire ?

Article publié en 2014 et mis à jour en 2026

Audi Q3, présentation de 2015

Les nouvelles Audi Q3 et RS Q3 présentent un design restylé et de nombreuses innovations technologiques alors que les 3 moteurs 4 cylindres TFSI et les 3 moteurs 4 cylindres TDI clean diesel délivrent plus de puissance tout en consommant moins de carburant. Les émissions de CO2 ont été réduites de 17 % et les motorisations produisent entre 120 ch et 220 ch. Ils sont tous à turbo compression, injection directe et conformes à la norme Euro 6. Leur consommation et la réduction de leurs émissions de CO2 sont possibles notamment grâce à la technologie Audi cylinder on demand. Grâce à leur efficience, le 1.4 TFSI COD et le 2.0 TDI portent le badge « Audi ultra ».

Le caractère haut-de-gamme de l’Audi Q3 restylée se remarque au premier coup d’œil. Les designers Audi ont perfectionné les détails des lignes de coupé avec son hayon caractéristique. Les lignes horizontales à l’avant et à l’arrière soulignent la largeur et l’expressivité du design de l’Audi Q3.

L’Audi Q3 offre de l’espace aux 5 places assises. Son ergonomie claire et sa finition supérieure souligne son caractère haut-de-gamme.

Le coffre de l’Audi Q3 offre une capacité de 460l et de 1.365l lorsque les sièges arrière sont repliés. Le Q3 offre de nombreux équipements en série. Ils peuvent être complétés par des équipements provenant directement de la catégorie luxe, tels que le pack d’éclairage intérieur à LED et les sièges à réglage électrique. Concernant les systèmes d’assistance au conducteur, l’assistant de frein en cas de collision est en série. Les clients peuvent commander les systèmes d’assistance décris ci-dessous en tant qu’options. Avec l’Audi side assist, un indicateur à LED clignote sur le rétroviseur si un autre véhicule se trouve dans l’angle mort ou approche à vive allure depuis l’arrière. L’Audi active lane assist détecte les marquages des voies au sol grâce des caméras. Il intervient légèrement sur le volant afin d’aider le conducteur à rester sur sa voie s’il s’approche trop de la ligne sans l’indiquer. Le système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse qui fonctionne avec une caméra affiche les panneaux au conducteur sur l’écran du système d’information.

Audi Q3 (TDI / TFSI) - La valeur refuge de la famille

L'article d'origine vantait la technologie 'cylinder on demand' et les TDI ultra-efficients. Aujourd'hui, ces Q3 standards (120 à 220 ch) sont les stars incontestées des familles sur le marché de l'occasion.

Pourquoi l'acheter en 2026 ? Son habitabilité (coffre de 460L), sa compacité en ville et sa finition intérieure qui vieillit merveilleusement bien en font un choix ultra-rationnel. Les moteurs 2.0 TDI sont infatigables (pour ceux qui font beaucoup de route) et les 1.4 TFSI sont parfaits face aux restrictions urbaines (ZFE).

Cote estimée : Comptez entre 12 000 € et 18 000 € pour un beau modèle bien équipé de 2015/2016.

Audi RS Q3 restylée, plus de style et d’élégance - Version 2015

L’Audi RS Q3 restylée est maintenant plus dynamique que jamais. Son moteur 5 cylindres 2.5 l produit 340 ch et un couple de 450 Nm. Il est conforme à la norme Euro 6. Il réalise le 0 à 100 km en 4,8 secondes et sa vitesse est limitée électroniquement à 250 km/h. Un système d’échappement RS avec rabat ajoute encore plus de volume au son unique du moteur 5 cylindres.

Le S tronic à 7 rapports, qui transfère la puissance à la transmission quattro via un nouveau mécanisme d’embrayage hydraulique multi-disques (5ème génération), a aussi été revu pour des changements de rapport encore plus rapide. Les rapports bas sont plus rapprochés pour une réaction sportive alors que le 7ème rapport est large afin d’économiser du carburant.

Le châssis de l’Audi RS Q3 est imposant. Les roues 19 pouces sont en série. Les roues 20 pouces sont disponibles en option. Grâce au design Wave, les disques de freins larges à l’essieu avant ont perdu 1 kg. Ils présentent des étriers à 8 pistons. La suspension sport RS est aussi disponible avec l’amortisseur adaptatif en option. La direction s’adapte pour une conduite sportive et le système Audi drive select est en série.

De nombreux détails de design illustrent le statut spécial de l’Audi RS Q3. À l’extérieur, les pare-chocs attirent particulièrement l’œil. La couleur noir domine l’habitacle. Les sièges sport sont disponibles en option en cuir Fine Nappa avec matelassage Diamant. Les aiguilles rouges ressortent sur les boutons gris sur le tableau de bord. Le système d’information propose un menu RS spécial avec un chronomètre et des voyants pour la température de l’huile et la pression.

Audi RS Q3 - Le Dr Jekyll et Mr Hyde version 2026

C'est la pièce de collection du match. Affichant 340 ch (et 450 Nm de couple), ce RS Q3 permet de foudroyer le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes avec une bande-son rocailleuse propre au 5 cylindres, sublimée par l'échappement RS à clapets.