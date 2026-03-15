Rappelez-vous 2014. Jaguar présentait en grande pompe la XE, une berline compacte taillée pour bousculer les intouchables Audi A4, BMW Série 3 et Mercedes Classe C. Affichée à l'époque à partir de 37 000 €, elle promettait de démocratiser le luxe britannique. Douze ans plus tard, en 2026, si la XE n'a pas raflé la couronne des ventes en neuf, elle prend une revanche magistrale sur le marché de l'occasion. Frappée par une décote plus sévère que ses rivales germaniques, cette berline en aluminium est devenue l'une des affaires les plus séduisantes du moment pour s'offrir un blason prestigieux à moindre coût

Article publié en 2014 et mis à jour en 2026

Sa présentation était très attendue. Elle, c’est la nouvelle Jaguar XE, annoncée comme la nouvelle petite bombe du constructeur britannique, mais petite bombe « abordable ». Jaguar entend bien, en effet, se faire remarquer sur des secteurs plus « démocrates » que les habituels du constructeur.

Pour conserver ce qui fait sa réputation, Jaguar équipe son modèle S (qui chapote la gamme) d’un V6 suralimenté de 3 litres et poussé par 340ch avec un couple de 450Nm. De quoi savourer une conduite agréable et dynamique quel que soit le type de routes que vous trouvez sur votre chemin.

Ainsi, cette XE S, en bénéficiant de la transmission automatique 8 rapports à palettes au volant peut passer la barre des 100km/h en seulement 5,2 secondes et atteindre facilement la vitesse de pointe maximale de 250km/h.

A l’intérieur de cette « petite » Jaguar « abordable », le constructeur offre confort et espace grâce à l’aide de matériaux nobles au raffinement évident, le tout avec un souci de la finition fidèle aux canons du genre du constructeur. Technologiquement parlant, la Jaguar XE se distingue en utilisant le nouveau système multimédia InControl qui propose les dernières technologies de connexion du conducteur, de la voiture et du monde extérieur. Le contrôle vocal, utilisant le langage de tous les jours, donne accès à tous les niveaux du système, sans devoir naviguer sur les menus, pour que le conducteur puisse garder les yeux sur la route. La navigation InControl sur carte SD facilite les mises à jour des cartes. Le système offre aussi Bluetooth, la lecture audio en continu et une connexion USB. Avec InControl wifi, La voiture fonctionne comme une borne Wi-Fi et permet la connexion de nombreux appareils à internet – l’antenne du véhicule assurant la meilleure réception possible.

La XE est la berline Jaguar la plus légère, la plus rigide et la plus aérodynamique jamais construite. Il s’agit également de la première Jaguar à être équipée d’une assistance de direction électrique, configurée pour offrir une réactivité et un ressenti exceptionnels tout en consommant moins d’énergie que les systèmes hydrauliques. La XE affiche le coût d’utilisation le plus faible de Jaguar ; elle est aussi la plus respectueuse de l’environnement.

La nouvelle XE reçoit une gamme de moteurs aluminium essence et Diesel à quatre et six cylindres associant performance, raffinement et faibles consommations. La nouvelle XE n’est pas seulement la voiture au meilleur rendement jamais produite par Jaguar, mais c’est aussi l’une des plus économiques de sa catégorie. Avec des émissions de CO2 à partir de 99g/km, la XE bénéficie d’un faible niveau de taxes dans de nombreux pays. Enfin, pour clore le chapitre « abordable », le prix d’attaque dévoilé par Jaguar est de 37.000€ ! On vous l’a dit, elle est « abordable » !

Un comportement routier qui n'a pas pris une ride

Ce qui faisait la force de la XE à sa sortie reste son atout majeur aujourd'hui. Basée sur une architecture à très forte teneur en aluminium, elle offrait une rigidité et une légèreté remarquables. Au volant, le verdict est sans appel : son châssis, doté d'une direction à assistance électrique parfaitement calibrée (une première pour Jaguar à l'époque), offre un compromis confort/dynamisme qui donne encore aujourd'hui des sueurs froides à la BMW Série 3. C'est une authentique voiture de 'driver'.

Motorisations et Fiabilité : Les choix de la Raison (et de la Passion)

L'article d'origine mettait en avant le sulfureux V6 3.0L compressé de 340 ch (version XE S), capable d'abattre le 0 à 100 km/h en 5,2 s. Si cette version est un futur collector très recherché, le gros du marché se concentre sur des motorisations plus sages :

Les Diesels (Ingenium 2.0D - 163 ou 180 ch) : Ce sont les modèles les plus répandus (autour de 15 000 € aujourd'hui). Économiques à l'usage, ils demandent néanmoins un historique d'entretien limpide (surveillez la chaîne de distribution et les éventuels encrassements de la vanne EGR si le véhicule a fait trop de ville).

Les Essences (2.0L Turbo - 200 à 250 ch) : Plus rares mais de plus en plus plébiscités en raison des ZFE. Ils se marient à merveille avec la boîte automatique ZF à 8 rapports, douce et réactive

Ce qu'il faut savoir avant d'acheter

Bien que son habitacle fasse appel à des matériaux cossus, l'espace aux places arrière de la XE est son principal défaut. Elle s'adresse davantage à un couple qu'à une famille nombreuse. Côté technologie, le système InControl de 2015 a vieilli face aux dalles numériques d'aujourd'hui. Cherchez idéalement des modèles plus récents (à partir du restylage de 2019) si la connectivité moderne (Apple CarPlay / Android Auto) est un critère absolu pour vous.

En 2026, la Jaguar XE est le choix du dandy automobile. S'offrir une ligne aussi élégante, un châssis aussi affûté et le cachet du badge Jaguar pour le prix d'une Renault Clio d'occasion (entre 15 000 et 20 000 €) relève de l'achat malin par excellence. Une berline de connaisseur, à savourer avant qu'elle ne disparaisse totalement de nos routes

Fiche technique Jaguar XE S V6 3.0L