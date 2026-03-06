Bienvenue Gazoo Racing

Une nouvelle entité chez Toyota

Nous remarquons une tendance dans le monde automobile actuel, celle de donner une indépendance aux entités pour incarner une philosophie : AMG chez Mercedes, Alpina chez BMW et désormais Gazoo Racing chez Toyota. Auparavant associée à la sportivité chez Toyota, Gazoo Racing devient une entité distincte, axée sur les véhicules de performance et les sports mécaniques. La future Supra pourrait donc être un pur produit Gazoo Racing au sein d’une gamme qui serait dominée par la récemment dévoilée GR GT (qui n’est donc pas une Toyota à proprement parler).

Le roi, c’est Toyota

Le règne dure

Lorsque l’on parle de grands groupes automobiles, beaucoup pensent à Stellantis ou encore Volkswagen. Pourtant, Toyota est l’entité ayant vendu le plus de véhicules pendant l’année 2025, dépassant largement plus de 10 millions d’unités. Un résultat en hausse de près de 5% par rapport à l’année dernière, expliquée par la forte dimension internationale de la marque et une gamme très diversifiée (quand bien même elle comprend moins de grandes marques sous son giron que d’autres grands groupes automobiles). La santé du groupe japonais se porte plutôt bien, garantie par les succès dans le temps du RAV4 ou encore de la Corolla.

BNP s’allie à Emil Frey

Concession automobile et banque

Emil Frey constitue le premier réseau multimarque de concessions français, comptant plus de 250 concessions dans son portefeuille ainsi qu’une plateforme de vente en ligne. La société vient de cimenter un partenariat avec la banque BNP Paribas afin de peser sur le financement des véhicules (LOA/LDD ou leasing), de plus en plus répandu lors de l’achat (particuliers et professionnels confondus). Avec de forts volumes de vente d’un côté et une panoplie de solutions de financement de l’autre, cette nouvelle alliance se veut particulièrement compétitive dans un monde automobile en pleine mutation.