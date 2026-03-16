Volkswagen songe au prolongateur d’autonomie

En Europe et aux USA

Quand bien même tous les constructeurs ont beaucoup investi sur l’électrique, force est de constater que la stratégie globale a évolué. Désormais, beaucoup réinvestissent dans leur branche thermique ou encore cherchent des alternatives. Le groupe Volkswagen envisage de développer son offre de véhicules à prolongateur d’autonomie. En misant sur l’hybridation, cela donne plus de marges de manœuvres à Volkswagen pour anticiper au mieux les futures réglementations européennes mais aussi sur d’autres marchés comme les Etats-Unis, où la technologie semble de plus en plus plebiscitée.

Porsche s’électrifie

Le thermique semble reculer ?

C’est un véritable paradoxe. Alors même que la marque allemande a revu sa stratégie face à une demande de véhicules 100% électriques en deçà des attentes, voilà que l’on apprend que le thermique recule en Europe ! En effet, près de 60% des Porsche vendues en Europe en 2025 étaient électrifiées (hybrides et 100% électriques), portées par les ventes du Macan. Le moteur à combustion est donc relégué à la seconde place mais vous pouvez dormir sereinement puisque la production de la gamme 911 reste stable, représentant le troisième rang des véhicules les plus vendus chez Porsche.