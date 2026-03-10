Mansory Rolls-Royce Spectre “Linea d’Oro”

Ce n’est pas la première fois que le préparateur germanique Mansory propose son interprétation d’une Rolls-Royce. Cette fois-ci, c’est au tour du modèle tout-électrique SPECTRE de devenir la cible des modifications exotiques de Mansory. D’autant plus que sur cette variante “Linea d’Oro” (qui avait débuté sur une Bugatti Veyron à l’époque), la couleur dorée est prépondérante. C’est d’ailleurs la première fois que Mansory transforme un véhicule électrique. Quand la discrétion inhérente à l’électrique s’allie à l’exubérance de Mansory, voici le résultat.

Sur base de Rolls-Royce SPECTRE, le kit aérodynamique de Mansory vient donner une nouvelle dimension beaucoup plus chargée. Là où le Cx et la ligne fluide et élégante sont des éléments clés du véhicule électrique, les nouvelles pièces en carbone forgé viennent alourdir la ligne de la sculpturale anglaise. De nombreux éléments sont dorés : poignées de porte, jantes, montants de fenêtres ou encore la calandre.

L’intérieur d’un blanc clinquant mélangé à des touches dorées est particulièrement lumineux et clinique. L’effet plaqué or se retrouve dans les surpiqûres et même jusque dans les nombreux boutons physiques du tableau de bord. Encore une fois, on aime ou on n’aime pas. En tout cas, le pilote français de Formule 1 Esteban Ocon, client et ambassadeur de la marque, ne semble pas être dérangé plus que ça.

En ce qui concerne l’autonomie, c’est à peine mieux que la Rimac Nevera R (qui est pourtant une supercar) puisqu’elle affiche 530 km avec une charge pleine. Ce n’est pas sensationnel pour une grosse berline haut-de-gamme.

Sous le capot, on retrouve les deux moteurs électriques de la Spectre, développant une puissance cumulée de 577 chevaux pour un couple de 900 Nm. Les ingénieurs Mansory n’ont pas encore eu l’ambition de perfectionner bloc électrique silencieux pour en tirer plus de puissance, mais ont trouvé une parade. Pour pallier l’absence de bruit, Mansory a caché des haut-parleurs au niveau du pare-chocs arrière. La volonté d’avoir un véhicule bruyant et rugissant est ici poussé à son paroxysme sur un modèle électrique dont un des principaux atouts est justement... le silence.

Fiche technique (Mansory Rolls-Royce Spectre “Linea d’Oro”)