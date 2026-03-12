La nouvelle auto d’Esteban Ocon

Une Lamborghini... par Mansory !

Nous connaissons l’appétence des pilotes de Formule 1 pour les sportives, entre la Ferrari Daytona SP3 de Charles Leclerc ou la Mercedes CLK GTR de Fernando Alonso. Voilà que nous découvrons les goûts atypiques d’Esteban Ocon. Le pilote français de Formule 1 vient de s’offrir une Lamborghini Revuelto préparée par Mansory, dont il est ambassadeur. Dévoilée sur les réseaux sociaux du pilote, l’auto est noire avec des accents rouges et possède un kit relativement sobre de la part du préparateur allemand. Est-ce là le début d’une longue collaboration entre Ocon et Mansory ?

Porsche restaure une Carrera GT

Comme neuve

Un client fortuné et exigeant a demandé au département Sonderwunsch de Porsche d’opérer une révision complète de sa Carrera GT. La supercar au V10 légendaire des années 2000 a été entièrement démontée et réassemblée comme si elle sortait d’usine. Le client en a profité pour passer d’un sobre gris à la célèbre livrée bicolore Salzbourg et ses bandes blanches, arborant le numéro 23. Aussi, il a décidé de refaire l’intérieur avec de l’alcantara rouge et du carbone mat. Porsche prouve l’étendue de son savoir-faire en matière de restauration, si toutefois nous avions encore des doutes.