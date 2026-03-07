Salon de Genève, mars 2015. Porsche dévoile une voiture qui va redéfinir les standards de la piste : la 911 (Type 991.1) GT3 RS. Onze ans plus tard, en 2026, la ferveur n'est jamais retombée. Alors que les générations suivantes (991.2 et 992) ont surenchéri dans l'aérodynamique extrême et la technologie numérique, cette 991.1 GT3 RS conserve une pureté brutale. C'est elle qui a inauguré la carrosserie ultra-large de la Turbo, le toit en magnésium et les fameuses ouïes sur les ailes avant. Retour sur une pistarde homologuée dont la cote donne le vertige.

Article publié en 2015 et mis à jour en 2026

Un salon de Genève sans innovation Porsche ne serait pas un salon digne de ce nom. Cette année encore, le constructeur allemand a débarqué en Suisse avec quelques petites pépites dont il a le secret dont cette nouvelle 911 GT3 RS, véritable bête de scène qui aime jouer sur tous les tableaux. Pour cette nouveauté, Porsche s’est démenée pour la rendre aussi efficace sur circuit que sur route, un défi de taille mais jamais pour le constructeur.

A consulter : Annonces de 911 GT3 RS à la vente

Équipée de toute la technologie de compétition autorisée sur une 911 homologuée pour la route, elle offre également un grand confort de conduite au quotidien. Grâce au nouveau bloc moteur, son aérodynamique et sa construction légère, elle se montre encore plus puissante que la 911 GT3. Avec un temps au tour de 7 minutes et 20 secondes, la nouvelle 911 GT3 RS bat même le record historique de la super sportive Carrera GT, qui a parcouru la boucle nord du Nürburgring en à peine 7 minutes et 29 secondes.

Pour réaliser une telle performance hors du commun, la 911 GT3 RS accueille sous le capot un gros moteur 6 cylindres de 4l poussé allègrement par 500ch et un couple de 460Nm. Pour bien driver tout cela, Porsche place une boite de vitesse à double embrayage PDK. Niveau performances pures, cela donne 3,3 secondes pour abattre le mur du 100km/h et 10,9 secondes pour passer celui des 200km/h. La consommation, elle, affiche 12,7l/100km.

Légère, cette 911 GT3 RS opte pour la première fois pour un toit en magnésium tandis que les capots avant et arrière sont eux en fibre de carbone. Ce qui a pour conséquence de réduire le poids de 10kg par rapport à la 911 GT3. Les éléments aérodynamiques caractéristiques de la gamme RS, associés à la caisse de la 911 Turbo, signalent clairement sa parenté avec les modèles de course.

A noter que le Pack Sport Chrono est disponible en option. Il inclut, outre ses chronomètres intégrés, l’application smartphone Porsche Track Precision. Celle-ci permet l’enregistrement automatique des temps au tour par GPS et la sauvegarde sur smartphone de diverses données telles que la vitesse, l’accélération transversale, le comportement au freinage et à l’accélération. Les données gérées par l’application peuvent ainsi être partagées et comparées avec celles des autres conducteurs.

La Mécanique (Le hurlement des 4.0L)

Sous le capot en fibre de carbone se cache l'âme de cette RS : le Flat-6 atmosphérique porté à 4.0 litres. Ses 500 ch et son rupteur perché à près de 9 000 tr/min offrent une symphonie mécanique qui n'existe pratiquement plus dans la production automobile actuelle. À l'époque, les puristes avaient crié au scandale face à l'absence de boîte manuelle. Mais en 2026, l'histoire a donné raison à Porsche : la boîte PDK à 7 rapports, réglée spécifiquement pour la piste, est d'une violence et d'une précision chirurgicales qui transforment n'importe quel conducteur en pilote chevronné.

Acheter une 991.1 GT3 RS en 2026

En 2015, son prix de base était de 184 295 €. Aujourd'hui, il est impossible d'en trouver une belle à ce tarif. Le marché de l'occasion s'est stabilisé entre 200 000 € et 240 000 € pour des exemplaires peu kilométrés. Mais attention, c'est une voiture de course. Avant tout achat, exigez :

Le test PIWIS : Ce diagnostic électronique Porsche est vital pour vérifier s'il y a eu des surrégimes dommageables pour le moteur (Plages 4 à 6).

L'état des freins PCCB (Céramique) : Si la voiture a les étriers jaunes, vérifiez l'usure des disques (qui ne se voit pas à l'œil nu mais se pèse). Un remplacement des quatre disques coûte le prix d'une citadine neuve.

La géométrie : Une GT3 RS est très sensible aux réglages de ses trains roulants. Une usure asymétrique des pneumatiques Michelin Pilot Sport Cup 2 doit vous alerter.

La 991.1 GT3 RS (particulièrement dans ses teintes de lancement mythiques Ultraviolet ou Orange Fusion) est un morceau d'histoire. Elle est le pont parfait entre les 911 'à l'ancienne' et les hypercars modernes. Si vous cherchez un placement financier qui vous donnera le frisson de votre vie sur la boucle nord du Nürburgring le week-end venu, c'est la candidate idéale.

A retenir de la Porsche 911 GT3 RS

Moteur 6 cylindres à plat – 4.0L Puissance 500 ch Couple 460 Nm Poids 1 420 kg Vitesse max 310 km/h 0 à 100 km/h 3.3 s Consommation cycle mixte 12,2 l/100 km

Consommations & Émissions (détails)