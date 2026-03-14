Les premières ébauches du véhicule développé par Red Bull ont été mondialement présentées dès 2024 avec une philosophie simple : efficacité. Après tout, il s’agit tout de même du premier véhicule de Red Bull, plus connu pour ses succès en Formule 1. Près de deux ans après, le design définitif de la RB17 est dévoilé. À titre personnel, le design reste tout de même assez proche de celui d’une Aston Martin Valkyrie, preuve indéniable que le projet a débuté sous le giron d’Adrian Newey, sans pour autant etre dépourvu d’une véritable identité. Son prix définitif reste inconnu.

Nous sommes ici face à un véhicule de production entièrement nouveau, dont le cahier des charges était particulièrement strict. La RB17 est ultra basse et tout en symétrie, avec une ligne travaillée en soufflerie que seuls les rétroviseurs physiques semblent casser (pour une fois qu’il ne s’agit visiblement pas de caméras, il faut le relever !). Elle intègre une nouvelle face avant, intégrant des phares LED particulièrement fins et un capot arborant deux immenses aérations. De profil, l’auto possède une immense dorsale, qui intègre l’entrée d’air montée sur le toit et qui se finit sur la partie arrière sur une immense sortie d’échappement centrale. Tous les éléments de carrosserie ont été développés dans l’unique but de rendre la RB17 diablement efficace.

L’habitacle a été pensé comme celui d’une véritable voiture de course : il n’y a ni distractions superflues ni confort particulier ni luxe caractérisé (malgré un prix qui sera probablement très luxueux, lui). Ici, on conduit, ou plutôt on pilote. D’ailleurs, Red Bull ne nous a pas particulièrement dévoilé en détail cet habitacle, si ce n’est que l’on peut deviner de nombreux boutons physiques situés sur la colonne centrale ainsi qu’un volant rectangulaire particulièrement sportif et élégant.

Sous le capot, la RB17 sera montée avec un V10 4,5 litres développé par Cosworth, qui devrait développer 1000 chevaux. Ce dernier sera associé à un moteur électrique, qui permettra à la RB17 de dépasser la puissante ahurissante de 1200 chevaux déchaînés jusqu’à 15,000 tours/minute. Red Bull n’a pas encore dévoilé plus d’informations techniques sur son modèle phare.

Fiche technique (Red Bull RB17)