La garantie BYD

8 ans ou 250000 km

Une question taraude peut-être les potentiels utilisateurs de VE hésitants : l’avenir de la batterie du véhicule. BYD apporte une solution qui met en exergue la longévité de sa technologie de batteries Blade au Lithium Fer Phosphate. Afin de renforcer sa présence en Europe, le constructeur chinois BYD propose désormais des garanties jusqu’alors jamais vues : les batteries sont couvertes soit pendant 8 années, soit pendant 250,000 kilomètres parcourus. Un choix qui convient donc aux gros rouleurs et va bien au-delà des garanties proposées par les autres constructeurs de véhicules électriques.

La Gigafactory de Berlin menacée

Les ventes européennes en cause

L’usine allemande du géant automobile Tesla n’a ouvert ses portes qu’en 2021 suite aux investissements colossaux de la marque afin d’optimiser sa présence européenne et réduire les coûts logistiques en produisant localement. Pourtant, Tesla envisagerait déjà de fermer les portes de l’usine face à la baisse des ventes de véhicules électriques en Europe. L’usine peut produire jusqu’à 375,000 Model Y par an, soit beaucoup plus que le nombre de Tesla vendues en Europe en 2025 (environ 230,000 unités) poussant la marque texane à revoir sa stratégie, en plus des tensions face aux syndicats allemands.

Geely cartonne avec la Xingyuan

BYD et Tesla dominés

Tout comme le marché américain sert d’indicateur, le marché chinois est lui aussi important pour annoncer les tendances de demain. Le géant chinois Geely possède de rudes compétiteurs : BYD, Chery, Tesla, GAC etc... Mais l’arrivée de son nouveau modèle Xingyuan en octobre dernier semble renforcer sa position sur le marché domestique en devenant le véhicule électrique le plus vendu en Chine. Les raisons sont multiples : des prix très abordables et des technologies embarquées puissantes. Cette domination sur le marché chinois permet à Geely de placer la Xingyuan comme le troisième VE le plus vendu dans le monde en ce début d’année. Une tendance à venir... ?