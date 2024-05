Porsche Taycan Turbo GT, La Taycan ultime.

Nous faisons face à la Porsche de série la plus rapide et la plus puissante de l’histoire. Alors certes, la Taycan est encore un nouveau modèle, mais tout de même ! La Porsche Taycan Turbo GT est disponible en version Standard mais également avec un extrême pack Weissach. Son prix est de 249,000 euros tandis que les livraisons commenceront au printemps 2024.

L’auto est reconnaissable avec ses feux matriciels à LED et ses nombreux éléments esthétiques issus du pack Dynamique (inclus de série), et ses jantes forgées 21 pouces et pneus haute performance. Pour freiner ce monstre, un système de freins carbone-céramique est disponible de série. L’auto utilise massivement la fibre de carbone (rétroviseurs, jupes latérales, montants centraux...) afin de faire baisser le poids. Si vous optez pour le pack Weissach, vous aurez en plus un aileron arrière fixe (220 kg d’appui) et un autre diffuseur avant.

Dans l’habitacle, Porsche utilise des sièges légers enveloppants en PRFC (sièges à réglage électrique disponibles également). Le pack Weissach supprime les sièges arrière et les tapis de sol, économisant encore 70 kg. Grâce à sa batterie de 105 kWh, Porsche annonce une autonomie de 555 km et une recharge rapide jusqu’à 320 kW.

La berline électrique extrême développe 1108 chevaux et intègre du carbure de silicium dans ses semi-conducteurs, afin d’optimiser la performance et l’efficience. Côté performances, c’est tout bonnement époustouflant : le 0 à 100 km/h ne nécessite que 2,3 secondes pour la Taycan Turbo GT, tandis qu’il ne faut que 6,6 secondes pour le 0 à 200 km/h. Une prouesse rendue possible par un poids qui diminue de 75 kg grâce à la Taycan Turbo S ! De quoi boucler le Nürburgring en 7 minutes et 7 secondes, ou Laguna Seca en 1 minute et 27 secondes.