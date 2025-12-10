L’auto avait été annoncée dès 2024, mais voilà que sa version définitive est enfin là. Bâtie comme une ode à la personnalisation et au circuit, l’Alpine A110R Ultime est le pinacle de la berlinette moderne. Cette auto est dédiée au circuit mais reste homologuée pour la route tout en proposant trois niveaux de finition, ce qui en fait un jouet particulièrement intéressant quoique très cher (à partir de 265,000 euros). Les premières livraisons des 110 exemplaires débuteront en 2026, année où l’actuelle A110 disparaîtra. Sacré au revoir !

D’un point de vue esthétique, il s’agit probablement de la plus musclée des Alpine ayant jamais existé à ce jour, avec une silhouette dictée par l’aérodynamisme. On retrouve des ailettes sur la carrosserie et un aileron arrière à double volets. Aussi, l’A110 R Ultime possède un capot spécifique qui garantit un refroidissement efficace en toutes circonstances (tout comme les nouveaux disques de freins).

L’Alpine A110 R Ultime résulte d’une collaboration étroite avec les équipes de design du département de personnalisation Alpine, chargé d’accompagner les clients dans une expérience haut-de-gamme. La finition “Atelier-On-Demand» reste la plus excentrique, permettant de répondre aux demandes hors catalogue (contrairement aux finitions Atelier et Atelier Sur-Mesure). On apprend également que l’auto a été développée en partenariat avec Esteban Ocon avant son départ chez Haas, ce qui peut expliquer le choix des baquets de type course.

Sous le capot, le bloc délivre 345 chevaux pour un couple maximal de 420 Nm (en utilisant le carburant ROZ 102, relativement rare de par chez nous), avec plusieurs éléments tirés de la compétition (courses GT4). Une boîte de vitesse DW6 calibrée pour l’occasion transmet la puissance aux roues. Côté performances, on atteint les 100 km/h en 3,8 secondes et on peut rouler jusqu’à 280 km/h. Ici tout a été optimisé pour un comportement digne du nom “Ultime” : stabilité améliorée, contrôle accentuée, vitesse en courbe décuplée.