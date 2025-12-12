Lancée officiellement le 3 février 2025, l’agence BH Car Roanne incarne l’audace et la passion de deux jeunes entrepreneurs, Cléo et Théo, unis par leur amour de l’automobile et leur envie d’entreprendre. Leur rencontre remonte à leurs études à Limas, près de Villefranche-sur-Saône, où naît leur projet commun de créer une entreprise dans ce secteur qui les fait vibrer.

Après une première expérience chez Lexus à Nantes pour Cléo, et plusieurs projets entrepreneuriaux à Lyon pour Théo, le déclic survient grâce à une connaissance ayant ouvert une agence sous l’enseigne BH Car. Séduits par le concept de cette franchise automobile en plein essor, Cléo et Théo prennent le temps d’étudier le marché, d’analyser leur zone d’implantation, et de choisir Roanne, une ville dynamique mais encore peu desservie par ce type de service. À respectivement 22 et 23 ans, ils relèvent le défi avec énergie et professionnalisme.

Installée dans un spacieux local de 500 m² — dont 400 m² d’exposition et 100 m² de bureaux — entièrement aménagé à leur image, l’agence démarre sans réseau établi, mais avec une volonté farouche d’apporter à la région roannaise un service automobile rigoureux et de qualité. Grâce à une prospection active et une approche personnalisée, ils parviennent rapidement à signer leurs premiers mandats. Résultat : plus de 100 véhicules vendus en quelques mois et une centaine de voitures actuellement en vitrine.

BH Car Roanne mise sur un accompagnement humain, transparent et efficace : estimation, mise en valeur du véhicule, gestion des appels, des visites et de la négociation, le tout dans le respect strict de la charte qualité BH Car. Les deux fondateurs sont très attachés à la satisfaction de leurs clients, qu’ils soient vendeurs ou acheteurs comme en témoigne leurs 5 étoiles sur Google.

Le réseau BH Car, reconnu pour son sérieux et son modèle d’intermédiation automobile innovant, offre un cadre solide et des outils performants aux agences locales. Cléo et Théo en sont aujourd’hui l’un des visages les plus prometteurs, portés par une vision ambitieuse, un service irréprochable et une passion authentique de l’automobile. BH Car Roanne est bien plus qu’une agence : c’est une aventure humaine et entrepreneuriale qui ne fait que commencer.