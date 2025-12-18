Las Vegas Concours d’Elegance

Des Bugatti à perte de vue

La quatrième édition du concours d’élégance de Las Vegas, organisée par le groupe Wynn sur les pelouses de son golf, a attiré les passionnés et propriétaires de supercars américains. Avec des centaines de véhicules exposés (d’une valeur de près de 1,1 milliards de dollars) et notamment un sublime rassemblement de Bugatti (plus de 45 Veyron réunies pour fêter les 20 ans du modèle), les 7000 visiteurs de l’évènement n’ont pas boudé leur plaisir. Il y a vait également plus de 40 Pagani différentes, des Koenigsegg, et plus de 200 véhicules Lamborghini.

La collection Bachmann en vente

Que des Ferrari jaune uniques !

Phil Bachmann faisait partie de ces immenses collectionneurs Ferrari, qui a amassé pendant près de 40 ans une véritable collection unique. Suite à sa mort, sa famille a décidé de mettre en vente aux enchères son incroyable collection atypique, presque tous les modèles étant jaunes (à l’extérieur et souvent à l’intérieur aussi), avec un kilométrage anecdotique et plus intéressant : tous sont le dernier exemplaire de la ligne d’assemblage. La collection comprend des légendes telles que la F50, 430 Scuderia, FXX, LaFerrari ou encore 599 SA Aperta.

Renault vend son héritage

Mais uniquement les doublons !

Ce mois-ci, la maison Artcurial se chargera de vendre une partie du patrimoine historique de Renault à Flins-sur-Seine. Afin de rationaliser la collection de la marque au sein d’un futur musée, Renault procède à la cession de certains véhicules détenus en plusieurs exemplaires. Il ne s’agit donc pas de dénaturer le patrimoine, mais de rationnaliser son héritage. Parmis les véhicules proposés, vous pourrez retrouver une Formule 1 RE60, une sublime Renault 21 ou encore de nombreux modèles ayant servi dans des films.