18 cylindres chez Porsche ?

Le brevet existe

Alors que tout le monde semble investir sur l’électrique, n’oublions pas que le thermique a encore de beaux jours devant lui. En effet, le constructeur Porsche vient de déposer un brevet concernant un moteur à combustion en forme de W pouvant aller jusqu’à 18 cylindres. Nous pouvons imaginer qu’un tel bloc moteur soit particulièrement puissant, qu’il ait 12, 15 ou 18 cylindres ! En d’autres termes, le constructeur allemand tente le tout pour le tout en matière de thermiques en protégeant ses découvertes, sans pour autant avoir de réels projets.

Spyker, la renaissance

Encore une ?

La société néerlandaise Spyker n’est pas inconnue au bataillon puisqu’elle possède une histoire tumultueuse, entre véhicules sportifs artisanaux de qualité et difficultés financières. Il semblerait qu’encore une fois, Spyker soit en phase de renaissance après avoir remis la main sur tous ses brevets et propriété intellectuelle. Pour l’heure, nul ne sait si le fondateur Victor Muller souhaite relancer la marque et sous quelle forme. Une chose est sûre : la route ne sera pas simple compte tenu du contexte automobile mondial, mais la marque le sait comme en témoigne sa devise “Aucune route n’est infranchissable pour le tenace”.