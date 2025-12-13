La 12Cilindri passe chez Novitec

Et c’est plutôt réussi

Comme bien souvent, Novitec vient de dévoiler son idée de ce qu’aurait dû être la Ferrari 12Cilindri. Le résultat est comme souvent assez sobre voire subtil si ce n’est pour les jantes crées spécialement par Vossen pour l’occasion. La fibre de carbone devient un peu plus prépondérante (rétroviseurs, sorties d’air etc...) tandis que le client peut opter pour des échappements en or, pour mieux dissiper la chaleur. Les ingénieurs de Novitec ont même sublimé le moteur en utilisant l’Inconel, un alliage issu de l’aéronautique.

Ferrari champion d’endurance

Mais dans le silence le plus total

Chose assez étrange, nous avons beaucoup plus entendu parler de la victoire de Ferrari aux 24 Heures du Mans que du fait que la marque italienne ait remporté le championnat du monde d’endurance cette année. Pourtant, Ferrari n’avait pas réussi cet exploit depuis 1972 et les 312PB, et ce malgré sa domination totale aux 24 Heures du Mans ces précédentes années. Preuve que la réussite dans l’épreuve mancelle semble même éclipser le titre mondial et procure une aura qui outrepasse le WEC. Une chose est sûre, les 499P portent en elle l’espoir de Ferrari en sports mécaniques, vu les difficultés en Formule 1.

Alfa Romeo et Maserati

L’alliance inédite

Le groupe Stellantis cherche depuis de nombreuses années comment faire briller ses deux marques italiennes premium et sportives. Alfa Romeo et Maserati possèdent chacune une riche histoire, mais connaissent des difficultés plus ou moins importantes. Notamment la marque au trident, qui peine à se redresser. C’est pourquoi le groupe Stellantis a créé le département Bottegafuoriserie, pour centraliser les activités luxueuses et les projets spéciaux des deux marques italiennes, avec un projet de véhicule ultra-luxueux et sportif en guise de coup d’envoi.