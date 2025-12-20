Généralement, alcool et voitures ne font pas bon ménage. Toutefois, Maserati a su trouver la faille subtile avec cette édition spéciale de son SUV Grecale développée avec le département Fuoriserie, qui prend le nom de “il Bruciato”. Le SUV italien est dans son ensemble un hommage appuyé au vin “il Bruciato”, issu de Bolgheri en Toscane, et incarne tout le savoir-faire et l’art de vivre italien.

Sur base de Grecale Tributo, l’auto possède quelques détails intéressants, à commencer par sa couleur. En effet, Maserati a choisi de rendre hommage au vin italien avec une couleur de carrosserie exclusive rouge de toute beauté. Baptisée “Alchimia Scarlatta” et unique en son genre, elle utilise un pigment subtil (le “Chromaflair”) qui prend des teintes irisées. Ainsi habillée, le Grecale varie de l’or cuivré au framboise. Aussi, l’auto possède de nouvelles jantes 21 pouces, plusieurs éléments en noirs (étriers de freins par exemple) et de nombreux badges exclusifs.

Dans l’habitacle, le département de personnalisation Fuoriserie vous fait vivre un véritable pèlerinage en terre toscane, avec des revêtements bicolores rouge et cuir marron clair. Les sièges revêtent un motif “cannelloni” (tissage côtelé) tandis que le toit panoramique renforce la sensation de liberté. Pour faire simple : on se croirait dans Gladiator.

Sous le capot, Maserati laisse le libre choix au client. En effet, la série exclusive “il Bruciato” n’est pas limitée à un modèle ou une motorisation particulière. Il s’agit davantage d’une vision purement esthétique, traduite par la philosophie “Driving the essence of Italian Living”. Une philosophie qui peut se retranscrire à n’importe quelle Maserati Grecale. Et pendant qu’on y pense, pourquoi pas n’importe quelle Maserati tout court ?

