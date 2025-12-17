Le dernier modèle issu du département “Special Projects” de Ferrari a été publiquement dévoilé il y a peu. Son nom : Ferrari SC40. Développé en étroite collaboration entre la marque et un heureux client, ce SP est un hommage appuyé à la mythique F40 (et non une réinterprétation moderne, nous tenons à le préciser). Son prix reste anecdotique, car lorsque l’on est un client Ferrari fortuné et que l’on aime, on ne compte pas.

La Ferrari SC40 utilise une base de 296 GTB et une couleur carrosserie “Bianco SC40” (une couleur exclusive développée pour l’auto) avec quelques éléments noirs ou en fibre de carbone. Cette création unique née sous l’égide de Flavio Manzoni intègre de nombreux éléments s’inspirant du passé, comme son aileron fixe évoquant la F40. Sa face avant aux phares engloutis dans un bandeau latéral, rejoignant une immense prise d’air en guise de grille avant n’est pas sans rappeler la récente 849 Testarossa. On retrouve le logo “SC40” sur le flanc droit du véhicule.

Dans l’habitacle, le minimalisme et le côté rugueux de la F40 est de mise avec l’utilisation à outrance de carbone-Kevlar (repose-pieds, panneaux de porte, volant, coffre à bagages etc...) et l’absence d’immenses écrans (si ce n’est un léger bandeau pour l’info-divertissement côté passager). On y trouve des sièges sports au tissu Jacquard rouge rappelant la mythique aînée. En revanche, la modernité est passée par là : point de boîte manuelle, détail pourtant crucial de la F40.

Sous le capot, la Ferrari SC40 repose sur la même base technique que la 296 GTB. Le bloc V6 biturbo hybride n’évolue pas et développe toujours 830 chevaux de puissance totale. Toute cette puissance est transmise aux seules roues arrière via une boîte auto F1 DCT et s’échappe à travers deux petites sorties d’échappement situées en hauteur, intégrées au bouclier arrière, au-dessus du diffuseur. Nous pouvons supposer que les performances de la Ferrari SC40 GTB restent inchangées par rapport à la 296 GTB.

Fiche technique (Ferrari SC40)