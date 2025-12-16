Foudroyante BMW iX3

Elle répond aux attentes

Est-ce la nouveauté ou un réel intérêt pour celle censée incarner l’avenir de la marque munichoise ? Une chose est sûre, la BMW ix3 est de toute évidence un succès. Non seulement elle répond aux attentes technologiques (en matière de recharge notamment), mais le carnet de commande de la première auto Neue Klasse est prometteur. En la comparant à d’autres modèles thermiques, la BMW iX3 semble déjà faire mieux en termes de volumes prévisionnels. La question principale désormais est de savoir si la marque réussira-t-elle à tenir la cadence de production et assurer les livraisons ?

Peugeot Polygon

La future 208 ?

Le concept car Polygon dévoilé par Peugeot est annonciateur puisqu’il préfigure la troisième génération de la célèbre 208 et le futur langage esthétique de la marque au lion. Nous le soupçonnons électrique, quand bien même Peugeot n’a toujours pas dévoilé sa motorisation. La petite citadine conserve ses proportions riquiqui et opte pour deux portes papillon façon Rolls-Royce. Le volant révolutionnaire à la forme rectangulaire (baptisé Hypersquare) sera bel et bien conservé sur le futur modèle, associé à la technologie steer-by-wire pour de meilleures sensations au volant.

La future Bentley électrique

Premier aperçu

Attendu pour la fin de l’année prochaine, la première Bentley 100% électrique de l’histoire commence à se montrer, quoique sous un voile. Parallèlement à l’hybridation rechargeable qui perdurera jusqu’à 2035, Bentley nous parle d’un SUV Urbain 100% électrique qui fera moins de 5 mètres de long (soit légèrement moins que le Bentayga) et chargera 160 km d’autonomie en à peine 7 minutes. La photo de teaser permet de deviner la ligne du véhicule, assez basse et une lunette arrière plus franche (contrairement au concept EXP15 par exemple). Mais également d’avoir un aperçu sur la signature lumineuse de profil de ce futur modèle.