Bentley vient de dévoiler sa dernière SuperSports, cent ans après la première en son genre. Connue en secret par son nom de code “Mildred”, voici la Continental GT SuperSports, une version ultra radicale de la GT anglaise. Entre autres, il s’agit de la première Continental GT propulsion dans l’histoire de la marque. Le constructeur de Crewe ne prévoit que 500 exemplaires (tous numérotés), avec des livraisons débutant courant 2027. Son prix ? Environ 344,000 livres sterling (prix anglais, prix européens à définir).

La Continental GT SuperSports possède un châssis allégé et un centre de gravité très bas, promettant un comportement inédit pour une Grand Tourisme. L’auto se reconnaît notamment par le plus grand splitter avant jamais monté sur une Bentley de série. Aussi, on remarque un petit bec de canard arrière fixe ou encore de nouvelles jupes latérales : l’aérodynamisme est devenu une priorité sur ce modèle (+300 kg d’appui par rapport à la Continental GT Speed à haute vitesse). La nouvelle Bentley Continental GT SuperSports possède les plus gros freins carbone-céramiques de l’histoire des véhicules routiers (440 mm) ! Bentley fait le choix d’un échappement Akrapovic en titane, pour décupler la sonorité du V8. Avec moins de 2 tonnes sur la balance, il s’agit de la plus légère des Bentley depuis près de 80 ans !

Dans l’habitacle, Bentley ne fait pas dans la dentelle et a carrément enlevé la banquette arrière pour en faire une stricte deux places, avec des sièges Sport positionnés assez bas. Désormais, seule la conduite n’a de sens. Le département Mulliner reste à votre disposition pour personnaliser tous les cuirs et matériaux de l’intérieur selon votre bon vouloir. Après tout, une Bentley demeure synonyme de luxe maîtrisé.

Sous le capot, aucune hybridation puisque l’on retrouve un V8 4,0L biturbo entièrement amélioré, développant 666 chevaux et 800 Nm de couple, associé à une boîte automatique ZF à 8 rapports. Certes, elle n’est pas plus puissante que les dernières Continental GT avec hybridation, mais l’auto possède un ratio de puissance bien meilleure que la Bugatti Veyron, c’est dire ! Il s’agit de la première Continental GT à traction arrière de l’histoire (gérée par différentiel électronique).

Fiche technique (Bentley Continental GT Supersports)