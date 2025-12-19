Ferrari F76

Virtuellement électrique

Voilà que la marque de Maranello se lance dans les NFT ! Ferrari vient de dévoiler la Ferrari F76 lors des dernières Finali Mondiali au Mugello, un modèle exclusif qui n’existe que sous la forme virtuelle d’un NFT (Non-Fongible-Token). L’auto est réservée aux clients de la marque qui prennent part au monde de l’endurance à travers l’Hyperclub. L’auto, dont la motorisation n’a pas été définie (mais que nous imaginons probablement électrique puisqu’elle préfigure les Ferrari du futur) est un hommage à la Ferrari 166MM, gagnante des 24H du Mans en 1949.

La nouvelle Formule E

Une amélioration constante

Cette nouvelle discipline est un véritable laboratoire de recherche et développement depuis 2014. La Formule E a connu de nombreuses améliorations et évolutions, et vient récemment de dévoiler la “Gen4” de la monoplace pour la saison 2026/2027. Cette 4ème génération gagne en puissance : elle passe à 815 chevaux pour les qualifications (contre 469 actuellement), peut atteindre les 338 km/h et voit l’apparition d’une inédite transmission intégrale. En d’autres termes, les Formule E et leur +1000 kg sur la balance commencent peu à peu à danser au même rythme que les F1.