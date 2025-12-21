Rimac veut contrôler Bugatti

La liberté à la clé

Le dirigeant croate Mate Rimac est davantage un homme d’action qu’un homme de réunions interminables. C’est pourquoi, afin d’obtenir davantage de liberté sur les décisions et le fonctionnement de Bugatti, la marque qu’il a récemment acquise avec sa marque Rimac, l’homme souhaiterait racheter les parts de Porsche. Reste à voir si l’opération pourrait se concrétiser compte tenu de la situation du groupe Volkswagen. Rimac souhaiterait aller plus vite et investir sur le long terme sans faire face à trop de bureaucratie.

Mécontentements chez Koenigsegg ?

Une situation complexe

Le constructeur suédois fait l’objet de critiques de la part d’un de ses clients (The Hamilton Collection, qui possède près de 30 millions de dollars de voitures de luxe), qui estime que Koenigsegg doit s’améliorer sur son service après-vente et sur la qualité de ses voitures notamment concernant les délais de livraison. Le PDG de la marque en personne, Christian Von Koenigsegg, a répondu au client mécontent sur les réseaux sociaux, lui assurant que sa voiture était bel et bien prête à la livraison mais que la dernière partie du paiement n’avait pas eu lieu. Depuis, de nombreux clients de la marque prennent la défense du suédois. Qui croire dans ce tumulte médiatico-social ?