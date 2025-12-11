Une art car pour League of Legends

Les jeux vidéo ont le feu en poupe et le monde de l’automobile adore ça. Mercedes-Benz vient de dévoiler une création unique et bien réelle afin de célébrer l’édition 2025 du championnat du monde du célèbre jeu vidéo League of Legends. La marque allemande est partenaire de l’évènement et ancre ainsi sa présence dans le monde en plein essor de l’e-sport. L’auto est la nouvelle CLA, qui semble porter une armure d’argent, avec des roues en diamant et de nombreuses inscriptions en or. L’histoire ne dit pas si l’auto est homologuée route ou sera vendue !

La Classe A perdure

Alors même que les dirigeants de la marque allemande avaient planifié l’arrêt des petits véhicules compact au sein de la gamme pour 2026, il semblerait que la raison reprenne le dessus. En effet, des véhicules compacts comme la Classe A continuent à représenter une part significative des volumes de vente, en plus d’être fortement appréciés par la clientèle. C’est pourquoi Mercedes-Benz a décidé de maintenir la Classe A jusqu’en 2028. Une fois la date fatidique passée, la marque envisage même déjà la relève sur ce segment. Preuve qu’en ce moment les stratégies internes se font et se défont assez vite !