L’Automobile de l’Océane, toujours à votre écoute

Le bouche-à-oreille, quand il est bon, bien entendu, a ce pouvoir de faire avancer les choses, d’installer une institution dans le temps. Pour mériter un excellent bouche-à-oreille, il faut travailler, être droit et se montre toujours disponible face aux diverses demandes parfois cocasses. Encore plus dans le secteur de la vente automobile où la concurrence fait rage. Florent Poirier a toujours eu sa en tête, il ne s’en est jamais démarqué depuis l’ouverture de son garage, le 15 janvier 2016, l’Automobile de l’Océane.

Le directeur de ce garage est très attentif au retour client. Il analyse les remarques, notamment les avis publiés sur Google, lui qui affiche une note moyenne de 4,9/5 sur 704 avis. Ce score démontre le bien-fondé du travail effectué par Florent et son équipe depuis neuf ans. Lorsqu’il se lance en 2016, il est encore franchisé d’une enseigne connu sur Le Mans. Un an plus tard, conscient qu’il se sentira mieux en indépendant, il prend le large et continue seul. Pour être certain que la clientèle fasse bien la différence, mais aussi pour disposer de locaux plus en adéquation avec ses ambitions, sa société emménage au 1 rue de l’Océane au Mans, en septembre 2018.

C’est le début d’une belle aventure, dans un lieu, un cadre qui inspire le nom du garage, l’Automobile de l’Océane, « ce garage qui donne sur le rond point de l’Océane », que tous les Manceaux connaissent. En s’installant dans un cadre où les passages sont nombreux, l’entrepreneur attire le regard. Il est loin d’être un débutant puisque, avant de se lancer à son compte, il a fait toute sa carrière dans l’automobile, d’abord dans la gestion atelier d’un garage de la région lavalloise, puis responsable de la réception atelier d’un second garage (Lecluse Automobile) avant d’être chef d’équipe d’un garage Kia au Mans. Ces expériences lui ont permis de découvrir de nombreuses facettes du milieu mais aussi de se construire un carnet d’adresse conséquent.

Sa passion d’enfance pour les voitures, pour la mécanique se retrouve dans son travail. En décidant de se lancer à son compte, avec l’Automobile de l’Océane, il ouvre un nouveau chapitre de sa vie et acquiert une nouvelle expérience, celle de la vente automobile. Certains auraient peur de sortir d’un confort acquis et maîtrisé, ce n’est pas le genre de Florent Poirier. Au contraire, si vous connaissez à lui dire de ne pas le faire, que c’est impossible de réussir, vous êtes certains que vous touchez sa corde sensible et que son caractère lui dictera de foncer et de tout mettre en œuvre pour réussir son objectif.

Seul au lancement, Florent se démène et prouve à ses premiers clients qu’il est l’interlocuteur rêvé quand on cherche une voiture ou qu’on souhaite vendre la sienne. Sa maîtrise premium de tous l’aspect mécanique est un vrai plus qui fait de lui un expert reconnu dans le Grand Ouest. D’autant plus que face aux clients, il reste lui-même. Dans les locaux de l’Automobile de l’Océane, pas de faux-semblant, les discussions sont sincères, carrées. Le chef d’entreprise mise sur la transparence et vous dit les choses comme il les ressent. C’est cash, direct, honnête. Signe d’une réputation excellente, 70% des ventes du garages sont hors département. Normal, au fil des années, l’Automobile de l’Océane a su convaincre et se montrer, jour après jour, fidèle à ses valeurs et à sa réputation. Quand vous arrivez dans les locaux, dans ce très beau show-room très aéré et lumineux, vous êtes serein. Florent et son équipe aiment prendre leur temps lors de leurs rendez-vous afin de faire connaissance avec vous, de cerner idéalement vos attentes, vos besoins et, ainsi, de déterminer au plus précis possible votre profil d’acheteur ou de vendeur.

Avant la période Covid, la garage axait énormément son travail sur l’intermédiation, sur les mandats sans, pour autant, disposer d’énormément de stocks. La crise Covid a été perçu, finalement, comme un nouveau départ, une nouvelle orientation pour l’Automobile de l’Océane. Sans changer de philosophie ni de valeurs, le garage s’est mué en site marchand. Ainsi, au lieu de proposer des mandats, il rachète lui-même les voitures des particuliers pour les mettre en vente en suite. La qualité et le sérieux de son travail font que les clients font désormais appel directement à ses services pour vendre leur automobile. Florent Poirier a même remarqué, depuis quelques temps, qu’il était aussi de plus en plus sollicité par des professionnels du secteur, désireux de passer par son garage pour vendre des voitures. Ceux-ci savent qu’ils sont reçus comme des particuliers, sans aucun traitement de faveur.

Car pour obtenir des résultats aussi positifs, derrière l’aspect chaleureux et vraie d’une rencontre, le garage se montre hyper pointilleux sur chaque véhicule, qu’il appartienne à un particulier ou sorte d’une concession, ça ne change rien, les contrôles mécaniques et carrosseries seront effectués avec le même sérieux et le même regard qui ne laisse rien passer. La charte de contrôle très rigoureuse du garage fait la différence et séduit les clients qui se sentent en confiance pendant tout le processus. Dans l’esprit de Florent et son équipe, ils sont là pour défendre à la fois les intérêts des vendeurs comme ceux des acheteurs, d’où cette volonté clinique de toujours proposer le prix le plus juste possible, toujours en expliquant précisément comment ils sont arrivés au prix de vente affiché. Cette démarque plaît énormément la clientèle. Les avis ne sont pas trompeurs, bien au contraire. Les résultats non plus puisqu’en 2023, l’Automobile de l’Océane vendait 960 véhicules. Un an plus tard, le bilan 2024 affichait 1018 ventes, une belle progression, encore plus dans un marché plus que tendu. Aujourd’hui, l’entreprise se compose de deux techniciens, trois vendeurs, une secrétaire, deux alternants commerciaux et un préparateur esthétique qui s’occupe de toutes les grosses opérations. L’avenir et la croissance de l’entreprise passera sans doute par l’investissement dans un nouveau bâtiment afin de proposer et maîtriser encore mieux tout l’aspect mécanique. Le projet est lancé.