L’Agence Automobilière de Montbéliard, la recette d’un succès qui dure depuis 2014 !

L’Agence Automobilière fait partie de ces réseaux de confiance lorsqu’on souhaite vendre ou acheter une voiture. Comme aime le dire son créateur, « la vente et l’achat d’un véhicule d’occasion doit devenir un plaisir. » Dans une très grande majorité, nous sommes tous passés par cette étape de l’achat ou la vente d’une voiture d’occasion. C’est, souvent, un parcours du combattant, encore plus quand on décide de se débrouiller seul. C’est aussi, régulièrement, un chemin semé d’embûches, de pièges, de craintes de se faire avoir.

Avec l’Agence Automobilière, ces craintes s’oublient très vite. Membre de ce réseau depuis le 1er mai 2013, Rémi Enderlin est à la tête de l’agence de Montbéliard, désormais basée plus précisément à Audincourt (depuis 2016) après avoir ouvert ses portes à Valentigney. L’entrepreneur n’était pas destiné à travailler dans le milieu de la revente de voiture. Son début de carrière professionnelle le pose dans l’hôtellerie où il apprend que les notions de services au client sont essentielles à la réussite d’une entreprise. Ça tombe bien, l’homme est généreux et apprécie de voir un sourire le visage d’un client heureux.

Quand il opte pour sa réorientation, il découvre le concept de l’Agence Automobilière. De discussion en discussion, il aime ce qu’il entend, notamment les valeurs de transparence et d’honnêteté véhiculées par ce réseau qui grimpe doucement mais sûrement face à la rude concurrence du secteur. Quand il se lance, le 1er mai 2013 donc, il ne se doute pas encore qu’il entre dans un monde intense et gratifiant. En quelques mois, sa rentabilité est établie. S’il se considère comme un « facilitateur » pour les clients, Rémi Enderlin donne de sa personne pour faire grandir son agence. Par son sens du travail bien fait, il répond parfaitement aux critères édictés par le créateur de l’Agence Automobilière, Christophe Winkenmuller : « Les clients viennent chercher chez nous un bon prix, du vrai conseil, un gain de temps, de la transparence et du sourire ».

Le sourire, dans l’agence de Montbéliard, les clients l’ont tout le temps. Seul à son lancement, Rémi Enderlin ne l’a jamais perdu le sourire. Pas le genre de la maison. Très rapidement rejoint par son frère, Étienne, il n’a jamais dévier de route. Au contraire, au fil des mois et des années, son agence est devenue l’une des référence du réseau puis LA référence à suivre pour l’ensemble des autres agences. Les frangins s’éclatent et se complètent à merveille. Travailleurs et dynamiques, ils accueillent chaque client comme un roi, avec cette idée de lui offrir le meilleur service possible, de le guider pas-à-pas dans son projet de vente ou d’achat, de lui mâcher le travail à tel point qu’il aura cette impression d’avoir vendu (ou acheter) sa voiture sans même s’en rendre compte. « Notre priorité, c’est la satisfaction du client, il n’y a que ça qui compte. Nous mettons tout en œuvre pour ça », reconnaît Rémi.

La méthode de l’entrepreneur est une vraie réussite. A tel point qu’en peu de temps, Rémi Enderlin est devenu référent de l’Agence Automobilière puis membre du comité de direction. Il est également, aujourd’hui, formateur des nouveaux franchisés qu’il accompagne dans l’ouverture de leur agence. Si vous vous êtes rendus au dernier Salon Rétromobile, il était présent sur le stand de l’entreprise, toujours avec cette bonne humeur et ce dynamisme qui le caractérisent. Toutes ces activités « annexes » ne le ralentissent néanmoins pas dans le développement de son agence de Montbéliard. Dans les locaux, ils sont désormais cinq agents commerciaux à vous rendre le meilleur des services. Cette croissance s’illustre en chiffres puisque l’agence propose plus de 190 véhicules en mandats. Chaque mois, 30 à 50 automobiles sont vendues par cette agence qui, lors de sa première année, estimait être rentable avec une vente par jour. 11 ans plus tard, déjà, L’Agence Automobilière de Montbéliard affiche une excellente santé. Elle profite des avancées du groupe et se délecte d’un service mis en place récemment : la carte de fidélisation. A destination du client acheteur, cette carte est gratuite le jour de la commande du véhicule d’occasion. Autrement, elle est facturée 199€ aux clients qui reviennent, 299€ aux non-clients. Valable 12 mois, l’adhésion au club coûtera ensuite mensuellement 9 euros au porteur. Si vous êtes titulaires de cette carte, vous disposerez de plusieurs services intéressants comme l’assistance juridique, le rachat de franchise, l’aide à l’établissement d’un constat, un système d’indemnisation des sinistres, des stages de récupération de points, l’inscription dans la base Argos, mais également la remise en vente gratuite du véhicule durant les 12 mois suivant l’achat et la gestion de la carte grise. De quoi être encore plus rassuré, vous ne trouvez pas ?