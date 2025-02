Mansory Initiate, Le programme Revuelto est ouvert

Chez Mansory, le projet Initiate a débuté concomitamment à la présentation de la première véritable hybride de la marque italienne, la Lamborghini Revuelto. Il s’agit d’un programme de spécialisation dédié au nouveau modèle italien. Mais ce n’est que maintenant que le préparateur helvète dévoile son premier monstre, et met en exergue les nombreuses possibilités de personnalisation. Le prix de la modification n’est pas connu.

Comme bien souvent chez Mansory, nous avons un kit esthétique qui met l’accent sur l’agressivité : la Lamborghini Revuelto se pare d’une nouvelle jupe avant avec ailettes latérales ainsi que d’un nouveau diffuseur XXL améliorant l’aérodynamisme général. La plupart de ces éléments sont en carbone, pour un effet à la Batman. Le capot notamment, beaucoup plus agressif, détone par son apparence carbonée. Aussi, Mansory chausse la bête de nouvelles jantes particulièrement réussies (dessin FV.10). Malgré tous ces ajouts, nous trouvons que ce modèle reste relativement sobre voire subtil.

Dans l’habitacle, Mansory nous propose une vision bicolore assez sobre, où l’alcantara noir se mêle aux surpiqûres brunes et au cuir brun. Les sièges sont griffés Mansory, tandis que le carbone est encore plus omniprésent que sur le modèle standard. Venant de la part de Mansory, c’est assez paradoxal de présenter un intérieur aussi sage lorsque l’on connaît l’excentricité de leurs créations et les possibilités presque infinies qu’ils offrent à leurs clients. C’est à se demander si ce modèle de présentation rend réellement service au programme Initiate.

Malgré ces modifications sobres mais intéressantes, c’est sous le capot que se passe le véritable attrait pour cette version Mansory. En effet, les ingénieurs de la marque ont entièrement retravaillé le bloc V12 atmosphérique pour le faire passer à 880 chevaux pour un couple total de 760 Nm (soit +53 chevaux par rapport à une Lamborghini Revuelto standard). Ainsi équipée, la Mansory Initiate développe une puissance totale de 1070 chevaux grâce aux trois moteurs électriques du système hybride. Suffisant pour abattre le 0 à 100 km/h en 2,4 secondes et rouler jusqu’à 354 km/h.