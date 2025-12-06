Le développement d’Agency Car se poursuit sereinement. L’entreprise créée par Anthony Sevin en 2019 s’illustre sur le segment de la vente automobile d’occasion avec un positionnement clairement orienté vers le premium. Anthony Sevin est un fou d’automobile, de la compétition sportive et de la performance. Pilote auto en championnat, il aime la vie à 100 à l’heure et entend, à l’époque, se lancer dans une grande aventure où ses expériences d’entrepreneur autodidacte et de pilote de course l’aideront à construire une entreprise à son image.

Agency Car a pour but de créer des liens forts entre les amoureux de l’automobile, offrant un cadre où passion et expertise se rencontrent. C’est vers ce concept que Ludovic et Axel se sont rapprochés en 2024. Ludovic est le père d’Axel. Les deux sont des vrais passionnés des voitures de prestige. Avant de s’imaginer vendeurs de voitures, le père et le fils ont fait du chemin. Ludovic, 45 ans aujourd’hui, est titulaire d’un bac pro mécanique VL et poids lourd. Sa formation collait avec sa passion des belles voitures. En tant que mécanicien, il est recruté par... la RATP. Excellent dans son travail, il gravit rapidement les échelons pour finir chef d’équipe, ses supérieurs vantant facilement ses qualités et son état d’esprit. De promotion en promotion, il s’éloigne néanmoins de son objectif de jeunesse de travailler dans le milieu automobile.

Petit à petit, il se sent en décalage avec l’état d’esprit de son entreprise et songe à se reconvertir. C’est naturellement qu’il regarde vers le milieu de l’automobile, là où il a des connaissances, là où il se sent légitime. Il découvre le secteur de l’intermédiation à travers Agency Car, cette franchise qui mise sur le premium, sur les belles voitures, les sportives, les autos de prestige qui font rêver. Forcément, ça le touche en plein cœur d’autant plus que son premier contact avec le franchisé se passe bien. Ce qui l’incite définitivement à se lancer dans l’aventure en commençant par une formation essentielle pour apprendre les bases de cette nouvelle orientation.

Il partage ce changement de carrière avec son fils, Axel. Les deux sont très liés et s’appellent tous les soirs. Axel vit en Bretagne, les deux s’étaient perdus de vue quand le garçon avait cinq ans. Il semble que les gènes parlent puisque le fils s’était lancé dans des études dans... la vente automobile. En entendant son père, son enthousiasme, sa passion, chaque soir au téléphone, Axel se sent pousser des ailes et propose de le retrouver en région parisienne pour travailler ensemble. Pour Ludovic, c’est un moment des plus émouvants. Il se lance dans un projet professionnel qui lui ressemble et retrouve son fils. Le duo se retrouve et se montre complémentaire, le tout en réalisant chacun un de leur rêve, se retrouver, et vivre une aventure familiale hors norme.

Ils ouvrent leur agence à Chambly, à Bernes-sur-Oise plus précisément, les deux communes étant mitoyennes, l’une dans l’Oise (Chambly), la seconde dans le Val-d’Oise (Bernes-sur-Oise). Quand il évoque les débuts de cette aventure, Ludovic se montre toujours très ému, les yeux brillants. Il ne pouvait pas rêver mieux d’autant plus que lui et son fils semblent faits pour travailler ensemble. Ils s’entendent à merveille et ont la même philosophie de travail, à savoir s’investir à 100% dans l’entreprise. Les deux sont entiers, déterminés, ambitieux pour leur agence. Dans leur local pouvant présenter une bonne quinzaine de voitures, tout est optimisé pour que les clients soient sous le charme. Amoureux fous des voitures, chaque auto mise en vente dans l’agence est choyée, préparée, vérifiée avec une minutie absolue. Rien n’est laissé au hasard, encore plus quand on se définit comme une agence premium. Ludovic et Axel se basent, bien entendu, sur la charte claire d’Agency Car à savoir des modèles sportifs, de prestige, de moins de 150.000 kilomètres et moins de 15 ans. Dans le showroom, on ressent cette orientation, on ressent cet amour du père et du fils pour le beau, pour le premium. On perçoit une envie de partager avec les clients, de partager cette passion et leurs connaissances pointues sur le monde de l’automobile, sur les voitures. Ils misent sur leur grande écoute, sur cette envie de rendre service, de vous libérer du poids de la vente ou d’un projet d’achat. Ludovic comme Axel vous accompagnent de A à Z dans ce projet et vous apportent tout le soutien nécessaire. Pour eux, être disponible est une évidence, être transparent est une base essentielle dans le relationnel mis en place entre vous et l’agence.

Bien entendu, le local de Chambly s’appuie sur la philosophie d’Agency Car et propose les garanties connues dans le réseau ainsi que les différents modes de financement ou les services de livraison sûrs et sécurisés. Les retours clients sont très positifs depuis l’ouverture de l’agence il y a un an. L’accueil familial joue beaucoup, le savoir-faire et le sérieux également. Agency Car Chambly est le lieu où vous devez aller pour rendre viable votre projet.