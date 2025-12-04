Future Ferrari électrique

Maranello détaille

À défaut de nous présenter un visuel, la marque italienne nous a donné beaucoup d’informations techniques sur sa future Ferrari électrique, première du genre. Ferrari annonce une architecture 800V, quatre moteurs électriques développant 1000 chevaux en puissance, un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et un son issu des vibrations mécaniques. Avec 2300 kg sur la balance et une autonomie de 500 km et une batterie faite-maison, la Ferrari Elettrica reste sobre : ce n’est pas une supercar selon les dires de Maranello.

Mercedes-Benz ELF

La recharge comme écosystème du futur

La marque allemande nous dévoile le véhicule de recharge expérimental ELF, véritable vitrine du savoir-faire allemand en matière de recharge électrique. L’auto intègre plusieurs technologies de recharge dans son architecture : solaire, inductive, bidirectionnelle, ultra-rapide, conductive etc... Ce laboratoire à ciel ouvert permet à Mercedes-Benz de tester absolument tous types de recharge avec des conditions proches du réel. Les résultats des différentes technologies (MCS et CCS) seront intégrés aux futures générations de Mercedes.

Volvo catégorique sur l’électrique

Aucun retour en arrière

Alors que face à la réalité du marché, un grand nombre de constructeurs ont revu leur stratégie concernant l’électrique et certains pays européens cherchent même à retarder la législation, il semblerait que Volvo reste catégorique sur sa stratégie du tout-électrique européen d’ici 2035. Une ambition écrite dans la roche depuis de nombreuses années déjà, et qui ne connaît aucune bifurcation ou rétropédalage. Selon le PDG de Volvo, une restructuration majeure est à prévoir et laissera de nombreux acteurs sur la touche.