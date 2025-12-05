Citroën arrive en Formule E

Nouvelle stratégie

La marque française aux deux chevrons renoue avec les sports mécaniques au niveau international avec l’annonce de son arrivée en Formule E pour la saison 2025-2026, avec les présentations officielles ayant eu lieu le 20 octobre. Ce défi ambitieux donne le ton après le retrait il y a près de 5 ans du championnat d’endurance WEC et ses neuf titres mondiaux. Citroën se rapproche donc d’une nouvelle stratégie qui conjugue la tradition sportive et l’avenir durable ainsi que les nouvelles mobilités.

Yangwang U9 à 496 km/h

Elle fait mieux que Bugatti

Petit coup de tonnerre dans le monde de la vitesse puisque les Chinois de BYD ont réussi à atteindre la vitesse incroyable de 496,22 km/h au volant du prototype électrique Yangwang U9 Extreme. Il s’agit d’un proto plus radical de la version de série U9, avec une architecture 1200V et jusqu’à 3000 chevaux cumulés. Le record n’est ni officiel ni reconnu, mais il a bien eu lieu. BYD dépasse avec fierté les Français de Bugatti et leur Chiron 300+ qui avait atteint les 490,5 km/h. L’exploit a eu lieu sur la piste de Papenburg aux mains du pilote Marc Basseng.