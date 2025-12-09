La livrée 2026 en Formule 1 pour Audi dévoilée

La première monoplace AUDI de l’histoire vient de dévoiler sa livrée pour la saison 2026, une première dans l’histoire de la marque. S’il ne s’agit pas de la vraie voiture, dont la présentation est prévue pour l’année prochaine, nous savons déjà que la future F1 Audi sera très colorée : le gris, l’orange et le noir représenteront la marque aux anneaux, avec une coupure nette. Une livrée qui pourrait presque faire penser à certaines livrées McLaren ou Mercedes. Sobre mais efficace pour être reconnaissable.

Un concept Audi dans le segment des gros SUVs ?

Tout comme BMW, Audi aimerait également faire de la concurrence au Classe G alors que la marque traverse une période trouble au sein du groupe Volkswagen. L’arrivée d’un modèle de niche chez AUDI serait donc une bonne idée vu le succès intemporel du Classe G. Ici aussi le timing est amusant puisqu’il intervient peu de temps après l’annonce de BMW de faire la même chose. Pourquoi tout le monde souhaite s’attaquer au Classe G en ce moment ? Probablement l’appel d’un produit populaire et rentable.