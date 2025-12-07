Voici la BMW M2 Turbo Design Edition

La marque munichoise fête le cinquantenaire de la BMW 2002 Turbo avec une variante moderne baptisée M2 Turbo Design Edition qui devrait être commercialisé en 2026 et uniquement en boîte manuelle. Tous les codes esthétiques de l’icône des années 70 sont repris sur ce modèle exclusif en série limité : carrosserie “Alpine White”, bandes M Sport, intérieur dédié et personnalisé (sièges avec inserts tricolores, plaques etc...) et aileron en carbone. Encore une preuve s’il en fallait une que la demande pour les M2 (et notamment la M2 CS) est très forte et BMW mise à raison sur son succès !

La Neue Klasse charge bien !

Récemment dévoilée, le modèle phare de la marque allemande ne cesse de faire parler de lui par l’avenir qui lui est promis mais également par ses prouesses technologiques ! En effet, la BMW ix3, premier véhicule utilisant la plateforme Neue Klasse se recharge particulièrement vite ! L’auto bénéficie d’emblée d’une très bonne autonomie (environ 800 km) et d’une charge particulièrement rapide : environ 27 km gagnés chaque minute passée à charger ! La BMW iX3 se classe donc en haut du classement de la recharge d’autonomie.