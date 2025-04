La rentabilité chez Ferrari

Inégalable

Tandis que les constructeurs généralistes obtiennent leur rentabilité à travers les gros volumes, d’autres comme Ferrari ne connaissent pas cette difficulté du chiffre. En effet, la rentabilité de la marque italienne est sans égal dans le monde, et l’année 2024 était encore au-delà de toute attente (+21% de bénéfices). Une santé financière qui permet à Ferrari de partager son trésor de guerre avec ses salariés, puisque chacun touchera jusqu’à 14,000 euros de bonus. Des bonus élevés, qui deviendraient presque une tradition tant la marque se porte bien. Il fait bon de travailler chez le cheval cabré !

Les Bolide dans l’arène

Les essais clients

À la façon des journées Corse Clienti de Ferrari, la première journée d’essais clients de la Bugatti Bolide ont eu lieu au circuit Paul Ricard, en France. Mais avant de faire les premiers tours de roue avec leur monstre de 1800 chevaux, Bugatti met ses clients à l’aise à bord d’une Porsche GT3 RS afin de découvrir et se familiariser avec le circuit. Une fois à l’aise, c’est à bord de leur propre Bugatti Bolide que les quatre fortunés clients ont pu déchaîner le potentiel de leur track-car de luxe, avec l’aide de spécialistes en la matière tels qu’Andy Wallace ou encore Bruno Spengler.

Des McLaren exclusives !

Le titre F1 à l’honneur

La célèbre écurie britannique de Formule 1, qui a remporté le très convoité championnat du monde des constructeurs l’année passée a décidé de festoyer avec une édition exclusive limitée à 18 exemplaires (9 Artura et 9 750s). Ces “Celebration Edition” rendent honneur à la monoplace MCL38 qui reprend la livrée Orange Papaye et Anthracite. Chaque véhicule incorporera un véritable bout de la Formule 1 en fibre de carbone, intégré à la carrosserie. Aussi, les pilotes de Formule 1 Norris et Piastri signeront chaque exemplaire. L’histoire ne nous parle en revanche pas de prix !

Mercedes aime son V12

La transformation maîtrisée

Certes, la marque à l’étoile est déjà bien présente sur le segment des VE et continue ses efforts de transition énergétique. Néanmoins, les récents déboires de l’électrique pousse Mercedes à s’adapter et écouter le marché. Compte tenu de leur importance au sein de la clientèle, les V8 et V12 thermiques ne vont pas disparaître (alors que BMW et Audi ont d’ores et déjà abandonné le V12). C’est une bonne nouvelle pour les futurs modèles de la marque, et notamment la prochaine Classe S. Sans oublier que la marque fournit également son bloc à Pagani pour sa Utopia !

Steph Curry reçoit une Ford GT

Un projet Mansory

Afin de promouvoir la nouvelle basket du célèbre basketteur américain Stephen Curry, la marque Under Armour a décidé de s’associer au préparateur folklorique Mansory pour livrer au basketteur une Ford GT... atypique. L’auto est littéralement transformée par la fibre de carbone et le kit aéro du préparateur, tandis que le biton jaune et noir peut provoquer une fracture de la rétine. Stephen Curry a bien évidemment participé à la création de cette Ford GT Le Mansory x Under Armour, et nous vous laissons le droit de le juger !

Le projet Lanzante

La supercar ultime ?

Cela fait désormais 35 ans que Lanzante, connu de nos jours pour transformer des McLaren en véritables monstres homologués pour la route, a gagné les 24 Heures du Mans au volant d’une McLaren F1 GTR. Une véritable prouesse qui se doit d’être célébrée. C’est pourquoi Lanzante a décidé de créer une nouvelle voiture 3 places sur base de McLaren (probablement Speedtail) qui sera présentée au monde lors du Goodwood Festival of Speed 2025. Le nom de code est Project 95-59, une référence à l’année de victoire et au numéro de la McLaren F1 GTR gagnante. Impatients !

Le Range par Overfinch

Des jantes hypnotiques

Le préparateur anglais Overfinch est spécialisé dans la modification de Range Rover depuis près de 40 ans. Leur dernière création, baptisée Overfinch Velocity Edition, vous coûtera la petite somme de 125,000 euros sur base de Ranger Rover SV ou Autobiography (que vous devez fournir). On la remarque à ses superbes jantes Helix de 24 pouces forgées dans un unique bloc d’aluminium au design bluffant. L’auto a également été élargie, possède de nombreux nouveaux éléments esthétiques en carbone, un intérieur entièrement personnalisé par Overfinch et développe 620 ch pour 890 Nm de couple.

Une MC20 sans pilote ?

Elle atteint 318 km/h

C’est sur une célèbre piste de Floride de 4,5 km, traditionnellement réservée aux navettes spatiales, que l’italienne vient de battre un record assez original : celui de voiture la plus rapide sans pilote ! En effet, la MC20 a atteint la vitesse de 318 km/h de façon presque autonome. Quand bien même il n’y avait aucune présence humaine physique à l’intérieur, l’auto était contrôlée par un logiciel de pilotage avec intelligence artificielle, aidé par de la robotique de haut niveau pour contrôler le volant. De quoi applaudir, mais pas certain que cela aide Maserati à sortir la tête de l’eau.

Manhart brutalise la GT2 RS

Presque 1000 chevaux !

Le préparateur allemand Manhart ne se focalise pas uniquement sur les BMW puisqu’il vient de dévoiler un véritable monstre routier. Puisque la version GT2 RS sur base de 992 n’est pas encore dévoilée, Manhart a pris une 911 type 991 GT2 RS et lui a fait subir une opération chirurgicale avec son kit TR950. Le flat 6 de 3,8 L passe à 966 chevaux et 1090 Nm de couple. Soit 250 chevaux supplémentaires (en plus des nombreuses améliorations techniques ici et là, comme le renforcement de la boîte double-embrayage). Toute cette puissance aux seules roues arrière n’est pas à mettre entre n’importe quelles mains !

Nissan change de PDG

Un mexicain aux commandes

Le constructeur automobile japonais Nissan connaît quelques difficultés suites à certaines stratégies contestées mais également du fait de l’arrêt des discussions avec Honda concernant une éventuelle fusion. L’ancien PDG Makoto Uchida était réfractaire à cette idée et a mis fin aux pourparlers, ce qui a fragilisé sa situation, et le voilà désormais limogé et remplacé par un ancien de la maison Nissan, le mexicain Ivan Espinosa. Avec un nouveau PDG à sa tête, peut-être que les discussions avec Honda pourraient reprendre... ?