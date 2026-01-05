SUV Concept E

La marque AUDI, dépourvue des emblématiques anneaux et réservée au marché chinois, vient de lancer le concept pour son deuxième modèle. La marque sœur, qui complète le catalogue du constructeur d’Ingolstadt à l’internationale, développe ses voitures avec SAIC pour les adapter à la Chine. Développé en suivant une architecture 800V, le Concept E est un grand SUV premium 100% électrique (un moteur sur chaque essieu) équipé de la transmission intégrale Quattro. Luxueux et spacieux, AUDI annonce jusqu’à 700 km d’autonomie.

La RS3 de tous les superlatifs ?

La RS3 va s’améliorer puisqu’elle recevra une déclinaison encore plus radicale que la toute dernière RS3 Performance actuelle. Un véhicule prototype à l’aérodynamisme poussé était en phase de test sur la Nordschleife en train de boucler des tours et rougir les freins. Peut-être verrons-nous un gain de puissance, sachant que l’actuelle RS3 Performance développe déjà environ 400 chevaux, et c’est le dernier modèle à être équipé du bloc 5 cylindres AUDI. D’ailleurs, le mythique bloc 5 cylindres 2,5 TFSI de la RS3 va fêter ses 50 ans en 2026 – comme quoi, tout s’accorde !

Consultez toutes lees annonces de Audi RS3 en vente d'occasion