Les 50 ans de la Série 3

Le constructeur bavarois fête le cinquantenaire de la Série 3 en rajoutant cinq couleurs rétro inédites lors d’un modèle spécial, la BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition dont le prix débute à 65,700 euros. Chacune des 5 couleurs est un hommage à une couleur ayant été inaugurée sur les précédentes générations (E21, E30, E36, E46 et E90). L’auto est donc une ode au passé et aux Série 3 qui l’ont précédée avec quelques détails intéressants (peintures, jantes, cuir Merino, spoileur de coffre en fibre de carbone...).

Un nouveau PDG

Le successeur d’Oliver Zipse, porteur du projet Neue Klasse, est enfin désigné. Il s’agit du serbe Milan Nedeljkovic qui prendra ses fonctions en mai 2026 et aura la charge de gouverner l’entreprise à travers les multiples crises. Le nouvel homme fort du groupe bavarois a grandi en Allemagne et connu le monde compétitif du sport en tant que basketteur. Depuis 1993, l’essentiel de sa vie professionnelle a eu lieu au sein même du groupe dont il prend désormais les rênes, en débutant par le plus petit échelon : stagiaire.