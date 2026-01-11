Tous les constructeurs ou presque envisagent le moment où le SUV ne règnera plus en maître : Genesis avec le break ou encore Citroën avec son dernier concept ELO qui remet le monospace au goût du jour et ambitionne d’ouvrir un nouveau chapitre pour la marque aux deux chevrons.

La Citroën ELO est un concept basé sur une plateforme électrique, mesurant 4,10 mètres de longueur (à peine plus qu’une C3) et 1,7 mètre de hauteur. Avec sa forme cubique ou plutôt rectangulaire reprenant presque à l’identique le même dessin pour l’avant et l’arrière, il maximise l’espace intérieur. Il ne préfigure pas nécessairement un modèle de série attendu, mais permet d’incarner toutes les valeurs fondamentales du constructeur selon les dires du DG de la marque. En ce sens, l’audace, la créativité ou encore l’accessibilité prédominent en chaque élément du concept. Un concept qui permet peut-être de voir un grand retour triomphal du monospace familial au sein de la marque française ?

Dans cet habitacle spacieux et modulable au service du bien-être, le concept ELO peut embarquer jusqu’à six passagers. Premier détail intéressant : le siège conducteur en position centrale est l’unique place avant offrant une vision imprenable sur la route, aidé par le volant monobranche. Toutes les informations nécessaires à la conduite sont affichées sur le pare-brise. Le restant des places se trouvant à l’arrière (soit en position 4 places soit en position 6 places en rajoutant des sièges amovibles). Le monospace évolue vers la Van Life à plusieurs égards : une position couchette adaptée pour deux personnes est possible, les sièges sont amovibles et peuvent agrémenter des sorties pique-nique, tandis que l’écran de projection à bord est lui aussi rétractable. Un véhicule, plusieurs philosophies.

La motorisation électrique du véhicule est située sur l’essieu arrière, ce qui donne une liberté à l’avant, en plus d’avoir un plancher plat. L’essentiel des informations techniques seront communiquées courant du mois de janvier, lors de présentation publique du concept qui aura lieu au Salon de Bruxelles.