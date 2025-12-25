Tout au long de l’année 2025, la marque de Goodwood a mis les bouchées doubles pour fêter le centenaire de la Phantom, entre multiples évènements et expositions diverses. Le clou du spectacle reste tout de même cette nouvelle édition spéciale baptisée “Phantom Centenary Private Collection”, qui célèbre cent ans du vaisseau-amiral. Uniquement 25 exemplaires sont prévus pour cette série limitée. Son prix ? Inconnu pour l’heure.

L’auto repose sur la base de la Phantom de 8ème génération phase 2, à savoir ce qui s’est fait de mieux dans le royaume Rolls-Royce à ce jour. La marque a fait le choix d’une livrée bicolore noir et blanche d’une grande profondeur, grâce aux particules de verre iridescentes couleur champagne la composant. Aussi, de l’aveu même de la marque, le biton évoque la folie du cinéma années 30. Au bout du long capot trône toujours le Spirit of Ecstasy en or 24 carats. Tous les logos que l’on trouve sur cette édition spéciale sont soit en émail blanc, soit en or.

Dans l’habitacle, Rolls-Royce vous invite à un véritable voyage dans le temps. D’une part avec l’utilisation de différents matériaux, cuirs et tissus, bois inscrustés, feuille d’or et poudre d’or. Les places arrière est le fruit d’un immense travail de broderie ayant nécessité 12 mois de travail, avec un motif racontant l’histoire de la Phantom : lieux et objets historiques y sont dépeints, ainsi que certains personnages marquants (comme le lapin “Roger Rabbit”, qui a contribué à la renaissance de Rolls-Royce). L’intérieur intègre également une véritable sculpture imprimée en 3D avec jeux de lumière dynamiques, évoquant les pages d’un livre. Chaque centimètre de l’habitacle est chargé d’histoire et d’artisanat, véritable culmination du luxe anglais dans sa plus belle forme.

Sous le capot, on trouve un des rares V12 encore en activité de nos jours. Le bloc 12 cylindres 6,75 L est recouvert d’un couvercle blanc avec décorations en or afin de souligner la suprématie de ce moteur et la perfection qu’il incarne. Rien ne change côté puissance puisque celui-ci développe toujours 571 chevaux pour 900 Nm de couple. Plus que suffisant pour toutes les envies, aussi folles soient-elles. Le cœur de cette série limitée reste toutefois l’intérieur et sa personnalisation exacerbée.

Fiche technique (Rolls-Royce Phantom “Centenary Private Collection”)