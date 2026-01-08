Les dirigeants de la firme bavaroise l’ont d’ores et déjà acté : la BMW Z4 ne sera plus commercialisée en 2026, après le retour manqué de sa 3ème génération. Néanmoins, elle ne partira pas sans une dernière édition spéciale, baptisée sans trop de surprise “Final Edition”. Une édition sans artifice puisque peu de choses changent si ce n’est du côté de l’esthétique. L’auto sera disponible uniquement courant du mois de janvier 2026 sous la forme d’un pack optionnel qui vous sera facturé 7500 ou 4500 euros selon la version. Ainsi, cette BMW Z4 Final Edition sera vôtre pour un prix démarrant à partir de 63,000 euros environ.

La ligne générale du Z4 est entièrement conservée et peu de choses vous permettront de la différencier d’une Z4 standard si ce n’est quelques détails esthétiques. Pour commencer, nous pouvons évoquer l’arrivée d’une nouvelle teinte “Frozen Black”, associée au pack de d’éléments noir brillant “Shadow Line” (proposé de série). BMW a rajouté un système de freinage M Sport adapté au modèle (reconnaissable à ses étriers rouges qui contrastent parfaitement avec la carrosserie), qui a par ailleurs été allégé.

L’habitacle ne voit aucun changement également mais propose la finition M Sport de série (avec un volant M, donc). Le cuir et l’alcantara (associés aux surpiqûres rouges particulièrement jolies) sont les matériaux omniprésents pour conserver le cachet sportif, tout comme les sièges semi-baquets M Sport. Aussi, des seuils de portes exclusifs et spécifiques au modèle vous accueillent.

Sous le capot, BMW garde toutes les motorisations du Z4 sans les faire évoluer mécaniquement. On conserve donc la version la plus puissante (BMW Z4 M40i) avec un six cylindres en ligne de 340 chevaux développant 500 Nm de couple, associé uniquement à une boîte automatique à 8 rapports (finie la boîte manuelle donc). Les performances sont identiques à celles de la M40i standard, avec une vitesse de pointe mesurée à 250 km/h et l’exercice du 0 à 100 km/h réalisé en 4,6 secondes. Correct pour un roadster moderne de 1610 kg !

Fiche technique (BMW Z4 M40i Final Edition)