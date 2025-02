Les news... Emira Special Edition, Une Lamborghini Miura tuning, La Zonda de ta pièce !

Koenigsegg chez Top Gear

Nouveau record

Quand bien même le programme télévisé Top Gear UK n’existe plus dans la version que nous connaissons tous, le célèbre circuit de Dunsfold et ses 2,8 kilomètres n’en restent pas moins une référence. De nombreuses autos y ont établi des records au fur et à mesure des émissions, et plus récemment c’est la Koenigsegg Jesko Attack qui a battu le record de la Ferrari FXX avec un tour en 1 minute et 10 secondes. De quoi en faire la voiture de série la plus rapide sur le circuit de Dunsfold. Et pour couronner le tout, c’était le Stig au volant !

Emira Special Edition

Une ode au passé

La marque anglaise chercherait-elle à booster les ventes de sa dernière auto à propulsion thermique grâce à cette édition spéciale ? Basées sur la Lotus Emira, nous sommes face à une édition limitée à 12 unités (un hommage au numéro d’Ayrton Senna chez Lotus) réparties en 5 livrées différentes, chacune rendant hommage à l’histoire de Lotus en Formule 1. Prix de départ : 111,000 euros. De nombreux éléments visuels et plaques diverses en font de véritables objets de collection, et sont un avant-goût du futur programme de personnalisation de Lotus, baptisé Chapman Bespoke.

La Zonda de ta pièce !

Hommage à Messi

L’art et l’automobile sont deux mondes qui s’entremêlent, et ce dernier projet de l’artiste uruguayen Joaquin Arbiza présenté lors du Miami Concours a beaucoup fait parler. Il s’agit d’une sculpture de la supercar italo-argentine, Pagani Zonda, entièrement réalisée à partir de pièces de monnaie. Environ 100,000 pièces ont été nécessaires, et l’œuvre pèse 1250 kg, soit le poids d’une véritable Zonda. Il s’agit également d’un hommage au footballeur argentin Lionel Messi, qui se retrouve sur le capot de cette œuvre qui brille de mille feux.

Du répit pour Volkswagen

Les usines restent ouvertes

Alors que nous vous faisions état des difficultés grandissantes du groupe Volkswagen, il semblerait que le groupe ait trouvé un accord avec les syndicats majoritaires. Une avancée majeure qui va permettre d’éviter la fermeture de ses usines et assurer la plupart des emplois jusqu’à 2030. Les salariés allemands peuvent donc souffler puisque dix usines sont finalement maintenues en activité (avec deux réaffectations). Le prix à payer pour le maintien de l’activité est un gel des salaires.

Toyota RAV4 Dark Side Performance

Le côté obscur de la force

L’auto japonaise a longtemps fait partie des véhicules les plus vendus du monde. La dernière génération du SUV nippon date de 2018 et commencer à se faire vieille, et c’est bien pour cela que Toyota a décidé de sortir cette édition Dark Side Performance lors du salon de Tokyo. L’auto est un exemplaire unique particulièrement agressif et, comme son nom l’indique, sombrement méchant. Le côté obscur de la force est assumé et revendiqué, et seules quelques LED bleues sur la lame avant et dans la calandre peuvent l’assagir.

La Charger arrive en Europe !

Inattendue

Alors que les voitures américaines ne sont plus trop en odeur de sainteté en France, Dodge vient de confirmer une arrivée inattendue sur notre territoire. En effet, la nouvelle Dodge Charger sera bel et bien commercialisée en Europe dans ses déclinaisons coupé et berline, et notamment en France. D’ailleurs, nous auront la chance de croiser à la fois la version électrique mais également la version thermique ! De toute évidence, Dodge suit les pas de la Mustang V8 et ne prive pas ses passionnés nonobstant le malus écologique dissuasif !

Une Lamborghini Miura tuning

L’hérésie Liberty Walk

Transformer de fond en comble des véhicules emblématiques comme la Ferrari F40 ou la Lamborghini Miura ? Le préparateur japonais Liberty Walk est coutumier du fait et propose des interprétations aux ailes larges et aux nombreux éléments issus de la course. Présentée lors du Tokyo Auto Salon, cette œuvre sur base de Miura P400 offre une vision déjantée de la mythique italienne : immense aileron, kit carrosserie large, ultra rabaissé façon stance. L’histoire ne nous dit pas s’il s’agit d’une commande client, mais pas sûr que cela plaise aux puristes !

Emblématique Ferrari en vente

Une 250 LM victorieuse

Nombreuses sont les Ferrari de course possédant un palmarès. Mais cette Ferrari 250 LM de 1964 est une pépite rare puisqu’il s’agit de la dernière Ferrari à avoir remporté les 24 Heures du Mans en 1965 avec NART, avant leur grand retour victorieux en 2023 après près de 60 années d’absence. L’auto sera vendue aux enchères par RM Sotheby’s, avec des estimations allant jusqu’à 25 millions d’euros. Toutes les pièces sont originales, y compris le tonitruant V12. Décidément, les Ferrari de collection font toujours l’objet d’une certaine fascination.

La fin de l’Alliance ?

Nissan a des envies d’ailleurs

Il semblerait que la fameuse alliance Renault-Nissan-Mitsubishi rendue possible par Carlos Ghoshn vive ses derniers instants. Nissan se rapproche désormais d’un autre constructeur japonais, Honda. Nissan et Honda envisagent une fusion d’ici 2026 ce qui en ferait le troisième groupe mondial. Quand bien même les négociations sont en phase de pourparlers, Renault prend acte des envies d’ailleurs de Nissan et envisage d’ores et déjà la suite, et devra probablement modifier sa stratégie (notamment avec Ampere).

Des 296 GTB pour le Moyen-Orient

Un anniversaire qui se fête

Les premières Ferrari au Moyen-Orient ont été commercialisées en 1994. Qu’à cela ne tienne, Ferrari a décidé de fêter ce trentième anniversaire avec l’arrivée d’éditions spéciales. Il s’agit de six Ferrari 296 GTB possédant des livrées originales, une pour chaque pays du Moyen-Orient (Arabie Saoudite, Ermirats-Arabes-Unis, Qatar, Oman, Koweit et Bahrain). Toutes ont un habitacle couleur sable et toutes ont le toit et les jantes peintes en Arabian Golden Sheen, une couleur sable mat qui se prête particulièrement à ces pays.