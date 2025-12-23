Après le Vision Van et le Vision One Eleven, le dernier concept de la marque à l’étoile est un coupé allongé aux formes futuristes qui prend le nom de Vision Iconic. Ce concept est une étude de style dont la raison d’être est de préparer l’avenir de Mercedes-Benz, et qui sait, d’y trouver quelques éléments et détails des futurs modèles. La lumière s’allie à l’art-déco pour une vision ultra-moderne du savoir-faire allemand.

De prime abord, la silhouette de cette Vision Iconic ne nous est pas inconnue puisqu’elle nous rappelle fortement celle de la Vision Mercedes-Maybach 6 (un dessin qui a tout de même plus de 9 ans) et son empattement monstrueux. Mercedes-Benz a décidé de revisiter sa calandre pour une nouvelle identité visuelle chromée (“Iconic Calandre”) qui rappelle tout de même les anciennes classe S sous certains aspects (Sonderklassz ou 600 Pullman, entre autres). D’ailleurs, cette nouvelle calandre a déjà fait sa première apparition sur le nouveau GLC électrique. Au bout du long capot, trône fièrement une étoile rétroéclairée. La partie arrière évoque les anciennes 300SL pour une touche d’élégance évidente. Ici, l’âge d’or de l’automobile s’allie parfaitement avec l’avenir de la mobilité. Et c’est plutôt réussi.

Dans l’habitacle, Mercedes fait peau neuve tout en renforçant la qualité des matériaux (laiton poli, velours...). L’absence de tout écran est probablement le détail qui surprend le plus. Alors que Mercedes avait tenté de populariser l’immense Hyperscreen, la Vision Iconic ne possède aucun écran. La conduite évolue, le passager se retrouve embarqué dans une expérience de luxe analogique et numérique. Même la technologie semble s’être évaporée, remplacée par une structure en verre baptisée “Zeppelin” au centre du tableau de bord. Le volant est rond et massif, avec quatre fines branches tandis que tout l’intérieur semble paré de velours, pour un aspect de cocon douillet.

Mercedes-Benz n’évoque pas de motorisation, mais on soupçonne que l’électrique n’est jamais bien loin. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien qu’ils évoquent une nouvelle “peinture solaire” qui serait capable de générer de l’énergie voire d’augmenter l’autonomie (12,000 km par an annoncés, ce n’est pas rien). Aussi, Mercedes-Benz révolutionne le secteur avecc une intelligence artificielle de haut niveau (“neuromorphic computing”) qui réduit la consommation énergétique et améliore le traitement de l’information en vue de la conduite autonome de niveau 4. Le futur n’est jamais bien loin.