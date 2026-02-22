Pininfarina a un nouveau PDG

Et il est italien !

L’entreprise italienne Pininfarina, spécialisée dans le design et la carrosserie est à l’origine de nombreuses icônes (de la Peugeot 406 coupé à la Ferrari F40). En ce début d’année, Pininfarina vient de changer son équipe dirigeante en nommant un nouveau PDG en la personne de Paolo Dellacha. L’italien de 50 ans est un ancien de Ferrari passé chez Maserati et Alfa Romeo qui avait rejoint Pininfarina en 2018. Il s’agit donc d’une nomination en interne qui va contribuer à valoriser les synergies au sein du groupe et renforcer le positionnement mondial de la marque.

Gordon Murray investit

L’avenir est assuré

La nouvelle marque anglaise Gordon Murray Automotive, fondée en 2017 par l’ingénieur éponyme, souhaite se développer encore plus vite. Alors pourtant qu’elle ne semble pas manquer de clients ni de capitaux (un modèle a récemment dépassé les 20 millions d’euros en vente aux enchères), GMA vient de bénéficier d’un nouvel investissement de 120 millions de dollars de la part de Halo Cars Group. Gordon Murray Automotive peut ainsi poursuivre en toute sérénité sa gamme actuelle, mais également envisager l’avenir et les futurs programmes de recherche et développement.