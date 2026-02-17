Il y a 8 ans, Ford dévoilait la Carbon Series, promettant d'être la plus légère et la plus pure des GT de route. À l'époque, l'obtenir relevait du parcours du combattant : dossier de candidature, sélection drastique par Ford, et interdiction contractuelle de revente pendant 24 mois. En 2026, les chaînes sont brisées. La production est terminée, le V6 EcoBoost s'est tu dans les usines, et la Carbon Series est passée du statut de 'nouveauté' à celui de 'légende intemporelle'. Où sont ces voitures aujourd'hui et que représentent-elles dans un monde automobile électrifié ?

Article publié en Décembre 2018 et mis à jour en Février 2026

La Ford GT fait l’objet de convoitises, à tel point que Ford a dû reprendre du service et ouvrir à nouveau les carnets de commande. Le constructeur généraliste américain se permet même de lancer une édition spéciale de sa supercar, la Ford GT Carbon Series. Comme son nom le suggère, une grande place y est faite à la fibre de carbone.

Esthétiquement, très peu de choses changent par rapport à une Ford GT normale, si ce n’est un badge à l’intérieur, des palettes en aluminium anodisé ou encore des surpiqûres argentées.

En revanche, sur la balance, le monstre américain lâche 18 kilos, grâce à l’utilisation massive du carbone. Vous retrouverez du carbone sur les jupes latérales, les seuils de porte, les sorties de ventilation d’air, ou encore sur les jantes. L’échappement et les écrous de la roue sont, quant à eux, en titane. Le capot moteur est en polycarbonate.

Autant vous dire, Ford a cherché à limiter le poids par tous les moyens. Pourtant, 18 kilos, ce n’est pas si énorme. L’habitacle est également revisité, avec beaucoup de … carbone.

Quatre thèmes de couleurs sont disponibles selon les goûts du client. Les porte-gobelets et certains rangements ont été supprimés. L’efficacité et la légèreté sont les maître mots de cette édition spéciale.

Côté motorisation, il s’agit pourtant du même moteur qu’une Ford GT classique, à savoir un V6 Ecoboost de 647 chevaux. Les clients intéressés peuvent d’ores et déjà commander leur exemplaire, mais aucune information ne suggère s’il s’agit ou pas d’une édition limitée.

La fin de l'interdit et l'explosion de la cote

Rappelez-vous de la controverse à sa sortie : un V6 au lieu d'un V8, et un prix dissuasif. Aujourd'hui, le marché a rendu son verdict. Depuis la fin de la clause de non-revente imposée par Ford, les rares exemplaires de Carbon Series qui changent de main ne se vendent plus sur Annonces-Automobile.com, mais chez RM Sotheby's ou Barrett-Jackson.

En 2026, une Carbon Series avec un historique limpide dépasse allègrement la barre du million d'euros (voire 1,5M€ pour des configurations uniques). C'est la preuve que la légèreté (18 kg de moins grâce aux jantes carbone et l'échappement titane) et la rareté battent toujours la puissance pure.

Une expérience de conduite "Analogique" dans un monde numérique

Pourquoi cet engouement en 2026 ? Parce qu'elle représente la fin d'une ère. Face aux hypercars actuelles de 2026, souvent hybrides, lourdes et aseptisées par l'électronique comme la radicale Ford Mustang GTD et ses 800ch, la Ford GT Carbon Series fait figure de pistarde radicale. Elle n'a pas de coffre, pas de confort, elle est bruyante, vibre et demande un engagement physique. C'est exactement ce que recherchent les ultra-riches aujourd'hui : des sensations brutes que les voitures neuves ne peuvent plus offrir.

Où la voir en 2026 ?

Croiser une Ford GT Carbon Series sur la route en 2026 relève du miracle. La plupart dorment dans des garages climatisés au Moyen-Orient ou aux USA, attendant de prendre encore de la valeur. Si vous en voyez une lors d'un 'Cars & Coffee' ou sur un trackday, profitez de l'instant. Vous regardez l'une des dernières véritables voitures de course homologuées pour la route du 21ème siècle.