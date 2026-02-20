Le Salon de Bruxelles est le lieu choisi par DS pour dévoiler un concept intriguant qui met à l’honneur la Formule E et tout particulièrement le pilote américain de l’écurie DS Taylor Barnard, le plus jeune pilote dans l’histoire de la Formule E. Voici la DS “Taylor Made N°4 Concept”, dont le nom est un subtil jeu de mot entre l’art de la personnalisation “Tailor Made” et le nom du pilote “Taylor”, qui a participé au développement du concept. L’auto sera disponible dans le jeu vidéo à succès Roblox.

Sur base de DS N°4, l’auto gagne en proportions (longueur et surtout largeur) tout en se rabaissant pour davantage d’agressivité (six centimètres de hauteur en moins) et en raccourcissant les porte-à-faux. La nouvelle calandre est massive et aérée, tout en intégrant le monogramme N°4 dans le dessin et le logo DS rétro-éclairé en son centre. L’auto intègre des éléments chers au pilote comme le nombre 77 (en signature lumineuse à l’arrière) ainsi que les couleurs violettes ou encore le doré (emblématique chez DS). L’auto possède une couleur titane.

Avec des ailes élargies, le concept Taylor Made s’inspire fortement de l’univers des jeux vidéo (du haut de ses 21 ans, Taylor Barnard est féru de ce divertissement) et du pendant électrique des sports mécaniques. La compacte semble comme redynamisée, avec des roues aérodynamiques de 21 pouces. Quant à l’arrière, il se métamorphose avec le double becquet à l’arrière intégrant des feux stop, dominant un diffuseur d’envergure.

DS a fait le choix de ne pas nous montrer l’intérieur du véhicule (après tout, pourquoi s’embêter à créer un intérieur personnalisé pour un véhicule destiné au monde virtuel). DS n’a pas communiqué sur la motorisation, mais il y a fort à parier qu’il s’agit probablement de la même que la DS4 standard.

