Lors de sa sortie fin 2018, le BMW X7 choquait par sa calandre démesurée. En 2026, face aux designs exubérants des concurrents actuels, il paraîtrait presque sobre et élégant. Mais l'essentiel est ailleurs : ce colosse de 5,15 mètres, qui coûtait plus de 100 000 € à sa sortie, se trouve désormais en seconde main autour des 55 000 € - 65 000 €. À ce prix-là, offre-t-il vraiment des prestations de limousine ou est-ce un gouffre à l'entretien ?

Article publié en 2018 et mis à jour en 2026

C’est à ce jour le plus grand des modèles de la gamme X, avec 5,1 m de long, 2 de large et 1,8 de hauteur. Un gabarit qui met en exergue la nouvelle dimension dont il se revendique : celle du luxe, celle de l’espace et du confort. D’ailleurs, ce nouveau BMW X7 a un petit air de famille avec un certain Cullinan, notamment à l’arrière. La calandre semble gargantuesque est entourée de phares à projecteurs à diodes électroluminescentes. Les touches de chrome sont légion et renforcent ce côté exclusif.

À l’intérieur, nous sommes dans du grand luxe : sellerie en cuir Vernasca, boiseries, volume de coffre correct (de 326 à 2120 L). L’habitacle est particulièrement spacieux, avec 3 rangées de sièges (7 places). Si toutefois vous êtes plus confort que famille nombreuse, la rangée du milieu peut être remplacée par 2 sièges confort individuels (option). Mais les occupants sont dans un véritable cocon : climatisation, éclairage d’ambiance, toit panoramique, et tuti quanti.

Plusieurs assistances à la conduite de dernier cri viennent vous épauler (pack Drive Assist Pro de série et Park Assist, et toutes leurs options). L’instrumentation numérique est particulièrement présente avec un écran 12 '', et le BMW Live Cockpit ainsi que l’assistant personnel Intelligent BMW sont de la partie. Petite innovation : l’assistant de marche arrière qui, sous votre contrôle, peut reproduire à l’identique votre parcours des 50 derniers mètres.

Sous le capot, côté essence, nous avons un 6 cyl en ligne de 340 ch pour 450 Nm de couple (X7 xDrive40i). Malheureusement, le V8 essence de 462 ch et 650 Nm de couple (X7 xDrive50i) n’est, à l’heure actuel, pas prévu en Europe. Côté diesel, nous avons un 6 cyl en ligne, qui développe soit 265 ch (xDrive30d) soit 400 ch pour 760 Nm de couple (X7 M50d). BMW propose une boîte de vitesse Steptronic à 8 rapports sur tous les modèles.

Fiabilité & Vieillissement (Ce qu'il faut savoir)

Sous ses airs de forteresse indestructible, le X7 demande une vigilance pointue :

Suspension Pneumatique (Essentiel) : De série sur tous les modèles, elle est magique pour le confort mais coûteuse en réparations. Vérifiez que l'assiette de la voiture est droite à l'arrêt après une nuit de stationnement (signe de fuite des boudins d'air).

Pneus & Trains Roulants : Avec un poids de 2,4 tonnes, le X7 'mange' ses pneus et ses plaquettes. En jantes de 22 pouces, un train de pneus peut coûter 1 500 € et ne durer que 25 000 km.

Électronique : Les premiers modèles (2019-2020) ont eu quelques bugs du système iDrive 7. Assurez-vous que toutes les mises à jour logicielles ont été faites en concession.

Quel moteur choisir en 2026 ?

La gamme s'est épurée sur le marché de l'occasion :

Le Choix Raison (xDrive30d / 40d) : Les 6 cylindres diesel restent les rois pour déplacer ce mastodonte. Avec une conso réelle de 9L/100km sur autoroute et un couple de camion, c'est le meilleur choix pour les gros rouleurs.

Le Choix Plaisir (M50d) : Attention collector. Ce moteur quadriturbo diesel (400ch) est une merveille d'ingénierie qui n'existe plus. Sa cote se maintient très bien.

Le Choix Essence (40i) : Le 6 cylindres en ligne essence est ultra-fiable et silencieux, mais comptez 12L à 14L/100km. À privilégier si vous roulez peu ou en ZFE.

Le verdict 2026

Si vous avez la place pour le garer, le BMW X7 d'occasion est sans doute la meilleure 'voiture à vivre' pour une famille en 2026. Il offre le silence d'une Série 7 avec la logeabilité d'un bus. Vérifiez simplement l'historique d'entretien : on n'entretient pas un X7 comme une Twingo.