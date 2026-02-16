La CLA élue Voiture de l’Année

Face à une trentaine de voitures concurrentes, c’est la toute dernière Mercedes-Benz CLA qui vient de recevoir le trophée de “Voiture de l’Année” en marge du Salon de l’Auto de Bruxelles. Mercedes-Benz n’avait pas remporté ce prix depuis 1974, c’est pour dire à quel point il s’agit d’une récompense particulièrement convoitée puisqu’elle est attribuée par une soixantaine de journalistes internationaux. La CLA dans sa version électrique a séduit les membres du jury du fait de son design dynamique, de ses technologies embarquées ainsi que et de son efficacité globale (tenue de route, sécurité, performance, prix etc.…).

Un nouveau directeur du design

Une page se tourne chez Mercedes-Benz avec le départ de Gorden Wagener, un membre clé de la marque étoilée depuis 1997 et passé designer en chef en 2008. Sous son égide, le langage esthétique des Mercedes modernes s’est développé et nous lui devons notamment la Classe S ou les AMG-GT. On lui doit également la gamme EQE et EQS dont les lignes avaient cassé les codes sans trop de succès, et qui pourraient être une des raisons potentielles à l’origine de son départ. Il est remplacé par Bastian Baudy, responsable du style chez AMG. La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre !