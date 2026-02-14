Chassez le naturel, il revient au galop. C’est par ces mots que l’on pourrait résumer la philosophie de vie du pick-up TRX de DODGE, qui revient dans la gamme (avec une édition exclusive “Blooodshoot” en prime). Il retrouve le V8 HEMI de la façon la plus tonitruante qui soit. Le prédateur TRX est un monstre à essence qui n’a jamais caché ses capacités off-road. Initialement prévu pour le marché américain dès la moitié de 2026, tout nous laisse espérer une arrivée indirecte en Europe via les réseaux d’importateurs mais également grâce à la présence de la marque sur le Vieux Continent !

Le nouveau RAM 1500 “TRX” possède un châssis tout-terrain remodelé et amélioré, avec des suspensions de seconde génération et le nouveau système RAM Active Terrain Dynamics. Avec ses pneus de 35 pouces et des voies élargies, la bête est imposante. Si vous optez pour la version de lancement “Bloodshoot Night Edition”, vous bénéficierez d’une livrée rouge et noire avec graphismes sur les flancs et de nombreuses finitions carbone. Quoiqu’il en soit, chaque aération sur la carrosserie permet d’assurer un flux d’air optimal pour refroidir et protéger le moteur des aléas, tandis que le système de freinage a été amélioré.

Dans l’habitacle, Dodge frappe un grand coup en sublimant son intérieur. Le pick-up n’est pas un véhicule luxueux par essence, mais Dodge a de toute évidence tout fait pour : équipement complet, finitions soignées et matériaux inhabituels sur ce type de carrosserie plus habituée aux intérieurs rustiques (fibre de carbone ou encore suède). L’auto possède un immense écran central tactile (14 pouces) et propose même l’affichage tête haute. Le RAM 1500 SRT TRX propose plusieurs modes de conduite différents, adaptés à chaque terrain et aux nombreuses utilisations possibles. Il possède également un mode “Launch Control” pour des départs fulgurants, tel le tyrannosaure fonçant sur sa proie.

Côté moteur, nous retrouvons le V8 HEMI tant décrié, dans sa version suralimentée. Le bloc 6,2 L aux 8 cylindres en V développe 777 chevaux pour un couple maximal de 920 Nm. Grâce à son nouveau système de traction intégrale permanente, le pick-up américain possède une motricité adaptée à tous terrains. Il s’agit ni plus ni moins du pick-up à essence le plus puissant de l’histoire, qui délivre des performances dignes de son aura : une vitesse de pointe qui culmine à 190 km/h et un 0 à 100 km/h abattu en 3,5 secondes.

